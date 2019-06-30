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زار رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الإعلامية القديرة أنيسة محمد جعفر ماما أنيسة في المستشفى للاطمئنان على صحتها عقب الوعكة الصحية التي تعرضت لها.

وقام وزير الصحة الشيخ د. باسل الصباح ووكيل الوزارة د. مصطفى رضا ووكيل الخدمات عبدالعزيز الطشة بزيارة ماما أنيسة في المستشفى للاطمئنان على صحتها.

وخصص المغردون في بلاط تويتر تغريداتهم خلال اليومين الماضيين بالدعاء بالشفاء لـماما انيسة متضرعين لله سبحانه وتعالى أن يشفيها.

وتعتبر أنيسة محمد جعفر، من أوائل الكويتيات اللاتي دخلن في قطاع الإعلام، وعاصرت العديد من الاجيال من خلال برنامجها الشهير ماما أنيسة والصغار الذي يعتبر أول برنامج خليجي مخصص للطفل والذي الحقته ببرامج عدة بنفس المجال منهاصبيان وبنات، الأطفال والصيف، ماما أنيسة والأطفال، عيال الديرة. النهار تتمنى لـماما أنيسة الشفاء العاجل وان تعود الى محبيها بصحة وعافية لاستكمال مسيرتها الاعلامية الكبيرة.