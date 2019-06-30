مال وأعمال

رغم التوترات التجارية الأميركية الصينية التي خيمت على اداء بورصات اسواق الخليج خلال الربع الثاني من العام والذي تزامن مع حالة التوترات السياسية العميقة الذي عايشته دول المنطقة بسبب ما تعرضت له بعض ناقلات النفط في خليج عمان اخيراً والذي اعقبه تصعيد اميركي - ايراني خيم بظلاله على اداء اسواق النفط العالمية والاقليمية، تتجه بورصة الكويت لتحقيق مكاسب سوقية رأسمالية في النصف الأول من العام الحالي تتجاوز 4.5 مليارات دينار من مستوى 29.013 ملياراً بداية العام الى مستوى 33.551 ملياراً نهايات يونيو 2019

وقد تجاوزت بورصة الكويت جميع التحديات الاقليمية والعالمية التي اثرت في بقية الأسواق الخليجية والعالمية، عبر سلسلة من الاجراءات عززت من مكاسبها والتي كان ابرزها:

الترقية «المشروطة» للبورصة لمؤشر MSCI والذي يعد الأكبر عالمياً، والذي من المتوقع ان يرفع تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة لبورصة الكويت لمستويات 5 مليارات دولار.

تأكيد الحكومة على اهمية اصدار تشريعات اقتصادية تعزز وتطور من اداء بيئة الأعمال والتي كان آخرها، قانون التأمين الجديد وقانون مزاولة مهنة مراقبي الحسابات وتعديل قانون المناقصات الذي يسمح للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالحصول على 10 % من قيمة العقود الحكومية والذي من شأنه تعزيز وتطوير اداء تلك المشروعات وتعزيز دورها في الاقتصاد الوطني.

خصخصة بورصة الكويت والذي كان احدى العلامات الفارقة في تاريخ تطوير اداء سوق الكويت للأوراق المالية وينظر اليه البعض انه فرصة تاريخية لطرح منتجات وأدوات استثمارية جديدة في السوق على المدى الطويل.

الأداء المتميز للبنوك المحلية خلال تلك الفترة والتي حققت خلاله اداءً متميزاً من حيث الربحية والايرادات التشغيلية ورفع القيمة السوقية الرأسمالية لأسهم البنوك بواقع 3.8 مليارات دينار خلال 6 اشهر من مستوى 16.1 مليار دينار الى مستوى 19.99 مليار دينار، محققة بذلك 84.4 في المئة من اجمالي مكاسب السوق الرأسمالية.

تأكيد الحكومة عزمها على تنفيذ المشروعات التنموية المدرجة في خطتها التنموية الثانية 2015 - 2020 بغض النظر عن اسعار النفط والعمل على تنويع مصادر الدخل ومواجهة الهدر المالي في الميزانية.

