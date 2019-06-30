مال وأعمال

أوضح المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية ان اجمالي الاشتراكات المخصصة من حكومة الكويت ضمن البرنامج الوطني والبالغ مدته 4 سنوات وتمدد وفق الحاجة وقد بلغت 106 ملايين دولار وذلك منذ القترة 2002 وحتى 2019.

ولفت المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية في رده على سؤال برلماني عن الهيئات والمنظمات الدولية التي تسهم فيها الأمانة العامة للمجلس بأن الأمانة العامة تسهم في مكتب برنامج الأمم المتحدة الانمائي والتي تعتبر شبكة تطوير عالمية تابعة للأمم المتحدة وهي منظمة تدعم التغيير وربط الدول بالمعرفة والخبرة والموارد لمساعدة الأشخاص لبناء حياة افضل.

وأضاف ان تلك الشبكة تعمل في 177 دولة حول العالم للمساعدة في تطوير الحلول لمواجهة تحديات التنمية المحلية والعالمية.

كما تعمل على تطوير القدرات المحلية التي تعتمد على موظفي برنامج الأمم المتحدة الانمائي وشريحة واسعة من الشركاء.

وأفادت الأمانة العامة في ردها على ان الكويت تستهدف من وراء تلك المساهمات الى تعزيز المكانة الدولية للكويت من خلال الالتزام بتحقيق المقررات والقرارات المتعلقة بالمساعدات الفنية التي اتخذتها الهيئات التي تهدف لتنشيط التقدم الاقتصادي والاجتماعي وانماء الشعوب، بالاضافة الى تقديم جميع الخدمات التي يقدمها المكتب الانمائي وتوفير الدعم الفني للجهات والخبراء من خلال الخبراء الاستشاريين.

