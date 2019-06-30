مال وأعمال

قال مسؤول في شركة «بوينغ» ان طائرة «بوينغ 737 ماكس» يمكن ان تبقى على الأرض حتى اواخر هذا العام بعد ظهور مشكلة جديدة في رقاقة التحكم على متن الطائرة. وأضاف المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته، ان هذا التعقيد الأخير في عملية اعادة اصدار الشهادات المضطربة للطائرة له علاقة بفشل في الرقاقة يمكن ان يسبب حركة غير موصى بها من لوحة التحكم على ذيل الطائرة. وأظهرت اختبارات الطوارئ اللاحقة لاصلاح المشكلة انها استغرقت وقتا اطول مما كان متوقعا لحلها وفقا لصحيفة «وول ستريت جورنال». وتعتبر هذه المشكلة الجديدة في الطائرة لا علاقة لها بالمشكلات التي تواجهها شركة «بوينغ» بالفعل مع نظام التحكم الآلي في الطيران «MCAS». وذكر المسؤول في «بوينغ» ان الشركة تأمل في تقديم جميع اصلاحاتها الى ادارة الطيران الفيدرالية هذا الخريف. وأوضح ان الشركة تتوقع اطاراً زمنياً حتى شهر سبتمبر المقبل لحزمة برامج كاملة لاصلاح كل من نظام التحكم الآلي «MCAS» وهذه المشكلة الجديدة. وبمجرد تقديم حزمة البرامج الاصلاحية من المحتمل ان يستغرق الأمر شهرين آخرين على الأقل قبل ان تطير الطائرات مجدداً، كما ستحتاج ادارة الطيران الفيدرالية الى وقت لاعادة التصديق على الطائرات. وستحتاج «بوينغ» ايضاً الى التوصل لاتفاق مع شركات الطيران ونقابات الطيارين بشأن مقدار ما سيحتاج اليه طيارو التدريب الاضافي، بالاضافة الى بعض الوقت لاستكمال فحوصات الصيانة اللازمة. ورفض المتحدث باسم «ادارة الطيران الفيدرالية» لين لونسفورد، التعليق على جدول زمني محدد لاعادة التصديق على طائرة «بوينغ».

يذكر انه تم ايقاف اسطول «بوينغ ماكس» العالمي منتصف شهر مارس الماضي بعد حادثتين قاتلتين قضي فيهما 346 شخصاً بسبب خلل في نظام التحكم بالطيران الآلي للطائرة والمسمى «MCAS».

