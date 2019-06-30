مال وأعمال

شارك بنك الكويت الوطني في اللقاء التنويري الثامن والذي عقد أخيراً للطلبة المستجدين والمقبلين على الدراسة في المملكة المتحدة، وذلك انطلاقاً من حرص البنك على الالتزام بمسؤوليته الاجتماعية تجاه شريحة الشباب.

وتم خلال اللقاء مناقشة العديد من القضايا أهمها نظم التدريس بالإضافة إلى التسهيلات التي يتم تقديمها للطلاب الراغبين في الدراسة بالمملكة المتحدة.

وشهد اللقاء اطلاع الطلبة الجدد على أبرز قوانين المملكة المتحدة وكذلك تناول أبرز الاحتياجات التي يجب على الطالب معرفتها في بداية طريقه نحو الاقامة هناك.

وبهذه المناسبة، أكد مدير عام مجموعة الخدمات المصرفية الشخصية في بنك الكويت الوطني محمد العثمان أن البنك يولي أهمية كبرى تجاه تقديم أوجه الدعم المختلفة للطلبة الكويتيين في الخارج وذلك إيماناً منه بالدور الهام الذي سيلعبه الشباب في مستقبل البلاد.

وأضاف العثمان أن الوطني يقدم العديد من الخدمات المخصصة للشباب والتي تسهّل عليهم القيام بالمعاملات المصرفية عند السفر أو الإقامة في الخارج، وذلك من خلال الأفرع المنتشرة في 15 دولة، فضلاً عن توفير البنك لأرقام هواتف مجانية وذلك لمساعدتهم والرد على جميع استفساراتهم المصرفية في أهم الدول التي يقصدها العملاء».

هذا وقد بحث اللقاء العديد من المواضيع المتعلقة باهتمامات الشباب المصرفية في الخارج، وما يمكن أن يوفره لهم البنك من خدمات مريحة وسهلة.

الجدير بالذكر أن بنك الكويت الوطني يوفر لعملائه إمكانية التواصل مع البنك عند التواجد خارج الكويت وعلى مدار الساعة من خلال الأرقام المجانية المتوفرة في تسع بلدان وهي: الإمارات العربية المتحدة، الولايات المتحدة الأمريكية، المملكة المتحدة، كندا، فرنسا، ألمانيا، تركيا، إيطاليا وإسبانيا.

كما ويقدم البنك أيضاً العديد من الخدمات الجديدة من خلال برنامج خدمة الوطني عبر الموبايل ومنها خدمة المدفوعات الإلكترونية e-payment، حيث بات بإمكان العملاء الدفع والتسوق من خلال برنامج خدمة الوطني عبر الموبايل لجهات متعددة مثل الاتصالات، التسهيلات التجارية ووسائل الترفيه.

إلى جانب ذلك، أطلق البنك مؤخراً أيضاً برنامج خدمة الوطني عبر الموبايل NBK Quick Pay والتي توفر طريقة فورية لاستلام الأموال أو سداد الفواتير أو حتى تسديد مبلغ مستحق لأحد الأصدقاء في أي وقت كان وخلال عطلة نهاية الأسبوع أو العطلات الرسمية.

