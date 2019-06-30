مال وأعمال

أعلن البنك التجاري الكويتي عن إطلاق برنامجه الصيفي لتدريب أبناء وأقارب العاملين في البنك والذين تتراوح أعمارهم بين 16 و22 عاماً، وذلك في ضوء النجاح المميز الذي حققه البرنامج على مدار السنوات الماضية سيما وإنه يسهم في إكساب المتدربين العديد من المهارات المصرفية العملية والنظرية.

وفي هذا السياق قال صادق عبدالله مدير عام - قطاع الموارد البشرية «دأب البنك التجاري الكويتي على تنظيم هذا البرنامج التدريبي لأبناء وأقارب الموظفين خلال العطلة الصيفية بهدف رفع المستوى الثقافي للطلبة في مجالات العمل المصرفي وشغل أوقات فراغهم في المجالات التي تناسب احتياجاتهم وتساهم في تطوير مهاراتهم «. وتابع قائلاً ان البرنامج التدريبي يهدف إلى تعريف المتدربين ببيئة العمل المصرفي عن طريق إلحاقهم بالتدريب في فروع البنك وإداراته وإكسابهم بعض المهارات المرتبطة بجوانب العمل المصرفي وأساليب التعامل مع العملاء ضمن محتوى تدريبي نظري وعملي وميداني تشرف عليه هيئة تدريبية متخصصة في إدارات وفروع البنك.

