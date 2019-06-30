مال وأعمال

أعلن بنك الخليج أن اليوم الاحد 30 يونيو هو آخر يوم لفتح حساب الدانة والإيداع للدخول في السحب ربع السنوي الثالث لهذا العام. وسيقام السحب يوم 25 سبتمبر على جائزة قيمتها 500,000 دينار أما السحب الرابع والأخير فسيقام بتاريخ 16 يناير 2020، ويتخلله تتويج مليونير الدانة لعام 2019 الذي سيحصل على جائزة بقيمة مليون دينار.

وتجدر الإشارة إلى أن حساب الدانة متاح للكويتيين وغير الكويتيين المقيمين في الكويت. ويتعين على العملاء الاحتفاظ بالحد الأدنى للرصيد البالغ 200 دينار لفتح الحساب، شرط الاحتفاظ بالمبلغ نفسه للتأهل تلقائياً للدخول في سحوبات الدانة المقبلة. وفي حال انخفض الرصيد إلى ما دون مبلغ 200 د.ك. في أي وقت، يتم خصم مبلغ 2 دينار من الحساب على أساس شهري لحين استيفاء الحد الأدنى للرصيد.

