مال وأعمال

منحت يوروموني بنك البحرين الوطني NBB جائزة «أفضل بنك في البحرين» في حفل جوائز يوروموني الشرق الأوسط للتميز 2019، حيث تم تسليم الجوائز بنسختها الـ 27 للبنوك الفائزة على مستوى المنطقة في حفل عشاء بفندق غروسفينور هاوس في دبي بحضور رؤساء تنفيذيين مصرفيين من مختلف أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا.

وبحسب معايير يوروموني، فقد فاز بنك البحرين الوطني بلقب «أفضل بنك في البحرين» نظير تحوله الملموس وأدائه ونتائجه المالية القوية التي حققها خلال العام الماضي واستمراره لريادة السوق وما يبذله البنك من جهود متواصلة واستثمارات كبيرة في مجال الابتكار. وقد تسلم الجائزة نيابة عن البنك الرئيس التنفيذي السيد جان كريستوف دوران الذي ترأس وفد بنك البحرين الوطني في دبي. وصرح جان كريستوف دوران: «نحن فخورون للغاية بهذه الجائزة وهذا التقدير الممنوح لبنك البحرين الوطني ولفرق عمله التي عملت بلا كلل أو ملل لتنفيذ وإحياء استراتيجيتنا للتحول التي دخلت حيز النفاذ منذ عامين. وتؤكد هذه الجائزة النجاحات والإنجازات لهذه الرحلة حتى اللحظة ومسعانا المتين لضمان مواصلة البنك الابتكار والتغيير ومواكبة الاحتياجات المتطورة سريعاً في الاسواق، خاصة في المجال الرقمي. لقد تطلب منا الكثير من العمل الجاد للمضي بهذا الطريق ونتطلع قدماً بتقديم تغيير وقيمة أكبر لجميع المساهمين».

