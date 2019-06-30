مال وأعمال

أوساكا وكالات: أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه سيسمح لشركة هواوي الصينية بشراء منتوجات من الموردين الأميركيين في تنازل للصين بعد محادثات مع رئيس البلاد شي جين بينغ.

وقال ترامب في مؤتمر صحافي عقب قمة مجموعة العشرين في أوساكا باليابان، ووافق على وقف الحرب التجارية بين بلديهما.: «يمكن للشركات بيع معداتها إلى «هواوي»، نتحدث عن معدات لا توجد فيها مشكلة أمنية وطنية كبيرة معها».

وأضاف:« حسناً، سنواصل بيع المنتوجات لهواوي، فالشركات الأميركية هي التي تصنع هذه المنتوجات. هذا أمر معقد للغاية. وتابع: «لقد وافقت على السماح لهم بمواصلة بيع المنتوجات بحيث تستمر الشركات الأميركية». قال ترامب إنه مستعد لإبرام اتفاق تجاري سيكون «هائلا» مع نظيره الصيني شي جين بينغ وذلك لدى بدء الزعيمين محادثات يمكن أن تؤدي إلى تخفيف حدة التوترات أو اغراق أكبر اقتصادين في العالم في حرب تجارية أعمق. وأضاف ترامب انه «سيكون شيئا تاريخيا إذا استطعنا التوصل لاتفاق تجاري عادل. إننا مستعدون تماما لذلك كما أنكم مستعدون تماما له». وأضاف «أعتقد أن هذا سيكون اجتماعا مثمرا للغاية وأعتقد أن باستطاعتنا الاستمرار لفعل شيء سيكون هائلا بشكل حقيقي».

واشار ترامب الى أنه اتفق مع نظيره الصيني شي جين بينغ على استئناف المفاوضات التجارية لحل خلافاتهما بين أكبر اقتصادين في العالم فيما قالت بكين ان واشنطن ابلغتها بأنها لن تفرض عليها رسوما جمركية جديدة.

ووصف ترامب المباحثات مع الصين بأنها »عادت إلى المسار الصحيح.. لقد عقدنا اجتماعا ممتازا مع الصين وأود أن أقول انه ربما كان أفضل من المتوقع».

قال ترامب إنه اتفقا على عدم رفع الرسوم على الواردات الصينية في الوقت الحالي في حين ستشتري بكين المزيد من المنتجات الزراعية الأمريكية ، مؤكدا اننا سنمتنع في الوقت الراهن عن (رفع) الرسوم وسيشترون المزيد من المنتجات الزراعية».

ومن جانبها قالت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) إن الرئيس الصيني شي جين بينغ أبلغ نظيره الأمريكي دونالد ترامب بأنه يأمل بأن تعامل الولايات المتحدة الشركات الصينية بشكل منصف.

وقال شي إنه فيما يخص قضايا السيادة والاحترام لا بد وأن تحمي الصين مصالحها الأساسية.

وشددت (شينخوا) على إن الزعيمين اتفقا خلال اللقاء على استئناف المفاوضات الاقتصادية والتجارية بين بلديهما على أساس المساواة والاحترام المتبادل.

ونقلت عن الرئيس الصيني قوله خلال لقاء ترامب «إن الصين ملتزمة باستمرار المفاوضات التجارية وإدارة الخلافات مع الولايات المتحدة» مشددا على أن المفاوضات «يجب أن تقوم على المساواة والاحترام المتبادل وأن تعالج المخاوف المشروعة لبعضها البعض». وأكدت أن الجانب الأميركي ابلغ خلال اللقاء بأنه لن يضيف المزيد من الرسوم الجمركية على الصادرات الصينية مشيرة إلى ان فريقي التفاوض الاقتصادي والتجاري بين البلدين سيناقشان قضايا محددة. ويوصف اجتماع الرئيسين الأميركي والصيني بأنه أول لقاء مباشر بينهما خلال سبعة أشهر وسط تصاعد للخلافات بشأن الرسوم الجمركية بين البلدين.

وسبق ان هدد ترامب بفرض رسوم جمركية على منتجات صينية ومن بينها الهواتف الذكية والألعاب والملابس بقيمة 300 مليار دولار.وفرضت واشنطن بالفعل تعريفة بنسبة 25 في المئة على إجمالي واردات صينية بقيمة 250 مليار دولار.

وهدنة بين أكبر اقتصادين في العالم منحت قدرا من الارتياح لزعماء أكبر اقتصادات في العالم المجتمعين في اليابان، إذ كلفت الحرب التجارية المستمرة منذ عام الشركات مليارات الدولارات وأدت لتباطؤ الاقتصاد العالمي وتعقيدات في سلاسل الإنتاج والإمداد وقلق في الأسواق المالية.

