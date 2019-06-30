مال وأعمال

أوساكا وكالات الانباء: أحجم قادة مجموعة العشرين عن التنديد بالحماية التجارية ودعوا بدلا من ذلك لتوفير مناخ تجاري «حر ونزيه وغير منحاز» في بيان صدر في ختام قمتهم التي انعقدت على مدى يومين في أوساكا بغرب اليابان.

وحذر البيان أيضا من أن النمو الاقتصادي العالمي لا يزال ضعيفا مع «زيادة حدة» التوترات التجارية والجيوسياسية. وقال البيان «نسعى جاهدين لتوفير مناخ تجاري واستثماري حر نزيه غير منحاز وشفاف ومستقر يمكن التكهن به وإبقاء أسواقنا مفتوحة».

وقال رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي في مؤتمر صحافي عقب ترؤسه للقمة «اتفق قادة مجموعة العشرين على ضرورة أن تقود الدول الأعضاء النمو الاقتصادي العالمي القوي». وأضاف «لقد اتفقنا على مبادئ أساسية تدعم نظام التجارة الحرة وهي ضمان تجارة حرة نزيهة غير تمييزية وسوق مفتوحة بالإضافة الى شروط عادلة للمنافسة». وأكدوا «سنستمر في معالجة هذه المخاطر كما اننا على استعداد لاتخاذ المزيد من الاجراءات» متعهدين «بتحقيق بيئة تجارة واستثمار حرة ونزيهة وغير تمييزية وشفافة وقابلة للتنبؤ بها ومستقرة والحفاظ على اسواقنا مفتوحة».

كما جددوا دعمهم للاصلاح الضروري لمنظمة التجارة العالمية والذي يهدف الى تحسين آلياتها.

ومن جهة أخرى، اكد قادة (جي.20) عزمهم العمل بشكل بناء مع أعضاء منظمة التجارة العالمية الآخرين بما في ذلك الفترة التي تسبق المؤتمر الوزاري الـ 12 للمنظمة.

وبهدف تعزيز الابتكار في الاقتصاد الرقمي تعهد القادة بدعمهم للممارسات الجيدة بشأن السياسات والأطر التنظيمية الفعالة والمبتكرة والمرنة والمتكيفة مع العصر الرقمي. ومن جانبه، قال رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس إن الغموض الناجم عن التوترات التجارية وتباطؤ النمو العالمي يزيدان الحاجة إلى تطبيق الدول النامية إصلاحات تجعلها أكثر جذبا للاستثمارات الخاصة.

وقال مالباس، إنه سيحث الدول على اتخاذ خطوات أكثر جرأة لتحسين مناخ قطاع الأعمال من أجل السماح للشركات الخاصة بالتنافس بشكل أفضل مع الشركات المملوكة للدولة وتوليد قدر أكبر من النمو المربح والابتكار والوظائف.

وقال مالباس إنه يركز أيضا على التنمية الداخلية للدول وسبل نمو التجارة الداخلية بين المدن والمناطق.

