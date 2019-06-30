مال وأعمال

وصف رئيس مجلس إدارة شركة بورصة الكويت حمد الحميضي ترقية شركة مورغان ستانلي كابيتال انترناشيونال (إم إس سي آي) لبورصة الكويت ضمن مؤشر الأسواق الناشئة بالعلامة البارزة في نهج التطوير الذي تتبعه الشركة ما يعزز مكانة الدولة على خارطة الاستثمار العالمية.

وقال الحميضي في كلمة على الموقع الإلكتروني لبورصة الكويت ال «نحن فخورون بأن خططنا التوسعية أدت إلى إدراج بلدنا ضمن المؤشرات العالمية وستكون هذه الترقية بمثابة دفعة لأسواق المال المحلية ستساهم في تدفقات للاستثمارات الأجنبية وتحسين السيولة وبيئة الاستثمار في البلاد».

ومن جانبه قال الرئيس التنفيذي بالتكليف في الشركة محمد العصيمي في كلمة مماثلة ان تصنيف البورصة إلى سوق ناشئ من قبل (إم إس سي آي) ثمرة للدور الفاعل الذي تقوم به في تعزيز كفاءة الأسواق وشفافيتها وزيادة السيولة وتعزيز ثقة المستثمرين. وأكد العصيمي استمرار العمل من أجل تحسين البنية التحتية وتبسيط العمليات ومواءمة معايير السوق مع أفضل الممارسات العالمية.

وذكرت البورصة أن الترقية جاءت نتيجة لجهود التطوير الشاملة التي بذلتها هيئة أسواق المال وبورصة الكويت والشركة الكويتية للمقاصة خلال السنوات الماضية.وأشارت الى ان مزايا الترقية والانضمام الى مؤشرات الأسواق الناشئة منوهة بأنها تكمن في تحسين كفاءة السوق وتنويع قادة المستثمرين وتشجيع مشاركة المستثمرين ذوي الخبرة في الجمعيات العمومية وتدفق الاستثمارات الأجنبية وزيادة السيولة فضلا عن زيادة جاذبية سوق رأس المال

وكانت شركة مورغان ستانلي كابيتال انترناشيونال أعلنت عن ترقية دولة الكويت إلى سوق ناشئ وتعد هذه الترقية الثالثة للكويت إلى سوق ناشئ بعد الترقية في مؤشر ستاندرد آند بورز داو جونز في ديسمبر 2018.

