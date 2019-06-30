مال وأعمال

موسكو - «كونا»: أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ان موسكو والرياض اتفقتا على تمديد العمل باتفاق خفض انتاج النفط في إطار الحصص التي تم الاتفاق حولها سابقا.

ونقل التلفزيون الروسي عن بوتين القول خلال مؤتمر صحافي على هامش قمة مجموعة العشرين (جي.20) في اوساكا باليابان القول انه اتفق مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان على تمديد العمل بالاتفاق بين منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) والدول المنتجة خارجها لمدة تتراوح ما بين 6 و9 شهور .

وأكد ان خفض الانتاج سيظل في اطار الحصص التي تم الاتفاق حولها سابقا والتي يستمر العمل بها حتى نهاية شهر يونيو الحالي.يذكر ان اتفاقا مبرما بين (أوبك) ومنتجين مستقلين يقضي بان تخفض المنظمة انتاجها بواقع 800 ألف برميل يوميا اي بنسبة 2?5 في المئة من انتاج كل دولة عضو بينما تقلص الدول الـ 11 من خارج (أوبك) مستويات انتاجها بواقع 400 الف برميل يوميا اي بنسبة 2 في المئة من انتاج كل منها.

