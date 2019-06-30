مال وأعمال

قال رئيس مجلس ا?دارة جمعية المحاسبين والمراجعين فيصل الطبيخ إن قانون مدققي الحسابات الذي أقر في المداولة الأولى بمجلس الأمة، وفر ملائمة تشريعية ملحة من شا?نها تنظيم مهنة المراقبين بما يواكب التطورات التي طرا?ت على المهنة عالمياً واقليمياً منذ صدور التشريع السابق في عام 1981.

تصريحات الطبيخ جاءت بعد اللقاء الذي جمع ا?عضاء الجمعية أخيراً بحضور وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان.

وبهذه المناسبة صرح الطبيخ بأن القانون الجديد حرك مياه المدقيقين الراكدة بآليات تشريعية وفرت معالجات مستحقة تساعد في تنظيم هذه المهنة وفقاً لآخر التطورات التي استجدت عليها عالمياً، مشيراً إلى أن القانون الجديد عالج بكفاءة عالية الثغرات التي كانت موجودة في القانون السابق.

وشارك في اللقاء ا?عضاء مجلس الإدارة والأعضاء المنتسبين بالجمعية من مراجعي حيث أبدوا ارتياحاً واسعاً من القانون الجديد وتنظيماته المتطورة، منوهين بتفاؤلهم بالمرحلة وما تضمنته للمهنة من انجازات غير مسبوقة .

وا?ضاف الطبيخ با?نه تم خلال اللقاء مع الروضان استعراض مشاريع القوانين الاقتصادية والتجارية محل المناقشة النيابية وفي مقدمتها تعديلات قانون الشركات ومراقبي الحسابات والمناقصات العامة. ووصف الطبيخ اللقاء مع الروضان بجولة الفكر المثمرة بفضل ما تضمنته من مناقشات واسعة حول التطورات التي استجدت على البيئة المحلية تشريعياً وإجرائياً في عهد الوزير الروضان ومن بينها ما يتعلق بمهنة المحاسبة والمراجعة. ولفت الطبيخ إلى أن النقاش تطرق إلى ملاحظات الجمعية على قانون مزاولة مهنة مراقبي الحسابات، حيث أكد الوزير على متابعتها ومعالجتها.

وا?نهى الطبيخ تصريحه بالثناء على انجازات وزير التجارة والصناعة خالد الروضان وحرصه على اللقاء بصفة سنوية مع الجمعية.

