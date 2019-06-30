مال وأعمال

أعلنت الشركة العملية للفنادق، الشركة الرائدة في اسواق الفنادق من فئة ثلاثة وأربعة نجوم في الشرق الأوسط وأستراليا، عن تعيين كريستوف لانديس رئيساً تنفيذياً لها. وشغل كريستوف سابقاً منصب الرئيس التنفيذي للعمليات في الشرق الأوسط بشركة أكور، ويجلب معه إلى الشركة العملية للفنادق أكثر من 30 عاماً من الخبرة في مجال الإدارة التنفيذية للضيافة، وسيعمل على توجيه استراتيجية محفظة الشركة العملية للفنادق التي تضم 13 منشأة فندقية في العديد من مدن منطقة الشرق الأوسط وأستراليا، بالإضافة إلى فنادق قيد الانشاء والتطوير، ليصل إجمالي عدد غرف فنادق الشركة إلى 2,256 غرفة.

ووصف الشيخ مبارك عبدالله المبارك الصباح، رئيس مجلس إدارة الشركة العملية للفنادق، تعيين كريستوف قائلاً: «إن كريستوف مناسب تماماً للشركة بفضل خبرته الواسعة في الإدارة التنفيذية مع شركة فنادق أكور التي تعد إحدى شركائنا المفضلين».

«وعمل كريستوف سنوات عديدة في قطاع الضيافة وشغل العديد من مناصب الإدارة التنفيذية بما في ذلك فنادق أكور في المنطقة. ومنحه ذلك معرفة معمقة بفلسفة الشركة العملية للفنادق والمتمثلة في تلبية الطلب المتنامي على الفنادق الاقتصادية والمتوسطة».

«ونظرا لامتلاك الشركة عقارات فندقية عديدة، سيعتمد كريستوف على خبرته ومعرفته العميقة بتصميم وتطوير وتشغيل فنادق عالية الجودة تحمل علامات تجارية متميزة تلبي احتياجات وميزانيات مسافري اليوم من السياح ورجال الأعمال فى ظل اسواق تشهد منافسة شديدة».

وأكد كريستوف ان العمل يجري على قدم وساق لافتتاح فندق نوفوتيل بر دبي في غضون الأشهر القليلة القادمة من فئة الأربعة نجوم الذي سيضم 220 غرفة وستديره شركة أكور في مدينة دبي الطبية.

وقال كريستوف من جهته : «يعد فندق نوفوتيل بر دبي القادم خير مثال على قدرة الشركة العملية للفنادق في ضمان اختيار المواقع الرئيسة لفنادقها لاضافتها لشبكتها القوية ذات الأصول عالية الجودة في العديد من المدن في الشرق الأوسط وأستراليا، والتي يستعرض كل منها قدرته على رفع قيمة رأس المال بشكل كبير».

