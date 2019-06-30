مال وأعمال

قالت وزارة التجارة والصناعة إن قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك سجل 347 مخالفة على محال تجارية خلال شهر مايو الماضي.

وأضافت الوزارة في بيان صحفي امس ان المخالفات سجلت خلال الكشف على 1221 محلا تجاريا أثناء رقابة المفتشين لعدد 66 جمعية تعاونية و70 بسطة للخضراوات والفواكة اضافة إلى استقبال 1363 شكوى استفسار. وبينت أن المخالفات المضبوطة جاءت من خلال عدم وجود لائحة اسعار أو تغيير بلد المنشأ وغيرها من المخالفات التي تمت إحالتها الى الجهات المختصة. وذكرت أن مركز الطوارئ وجه 38 انذارا لعدد من المحال التجارية كما ان إدارة حماية المستهلك سجلت 17 حالة استدعاء سيارة ودراجة نارية لخلل فني وأعطال متنوعة.

وأفادت بأن مركز الاندلس التابع لادارة حماية المستهلك سجل 87 ترخيصا لعروض معلنة وتخفيضات وتنزيلات برسوم محصلة بلغت 15155 دينارا كويتيا (نحو 50 ألف دولار). وأشارت إلى أن مركز مجمع الافنيوز أصدر 104 تراخيص ما بين تنزيلات وتخفيضات وهدايا مجانية وعروض متنوعة برسوم بلغت نحو 11480 دينارا (نحو 38 ألف دولار) فضلا عن تسجيل قسم العروض المجانية 157 عرضا بقيمة رسوم محصلة 16775 ألف دينار (نحو 55 الف دولار).

