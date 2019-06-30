مال وأعمال

أعلنت «زين» عن رعايتها لفعاليات المعرض التوعوي لمكافحة المخدرات، والذي نظّمته وزارة الداخلية في مجمّع الأ?نيوز بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات الذي يُصادف 26 يونيو من كل عام، وذلك تحت رعاية وكيل وزارة الداخلية الفريق عصام النهام وبالشراكة مع الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية.

وذكرت الشركة في بيان صحافي أنها شاركت في فعاليات حفل افتتاح المعرض في مجمّع الأ?نيوز، وذلك بحضور كل من وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن الجنائي اللواء خالد الديين، ومدير عام الإدارة العامة للأدلة الجنائية اللواء محمود الطبّاخ، ومدير عام الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بالإنابة العميد توحيد الكندري، ومدير إدارة الإعلام الأمني العقيد ناصر بوصليب، والرئيس التنفيذي للعلاقات والاتصالات في شركة زين الكويت وليد الخشتي، إلى جانب مجموعة من مُمثّلي ومسؤولي العديد من مؤسسات الدول المختلفة.

وأوضحت زين أن رعايتها لهذا المعرض التوعوي أتت تحت مظلّة استراتيجيتها للمسؤولية الاجتماعية والاستدامة، والتي تحرص من خلالها على تجديد تعاونها مع مختلف الجهات والمؤسسات الحكومية ومنها وزارة الداخلية لتبنّي مختلف المبادرات والمشاريع التي تخدم كافة فئات المجتمع وتسهم في تقدم وازدهار الوطن. وبينت الشركة أن المعرض التوعوي لمكافحة المخدرات قد هدف بشكل رئيس إلى نشر التوعية حول الأنواع المختلفة للمخدرات والتعريف بمخاطرها وطرق مكافحتها، وذلك لتوعية الزائرين وخاصةً من فئة الشباب وأولياء الأمور بهذه الآفة الخطيرة وآثارها على المجتمع، حيث شمل المعرض على العديد من الأنشطة والفعاليات التوعوية للجمهور التي أسهمت في إيصال الفكرة بشكل مبتكر.

