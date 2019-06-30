مال وأعمال

أعلنت «Shipa» للتوصيل عن انطلاق اعمالها في الكويت والتي تتضمن خدمات التوصيل في اليوم ذاته أو في اليوم التالي أو التوصيل حسب الطلب فضلا عن توسعها أيضًا في أسواق المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان والبحرين وذلك بعد النمو القوي الذي شهدته في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقامت «Shipa للتوصيل» منذ انطلاقتها في دبي وحتى تاريخه بتسليم أكثر من مليون طرد، معززةً من مكانتها كأفضل منصة متعددة الاستخدامات وسهلة الاستعمال لخدمات التوصيل.

وبهذه المناسبة، قال برهان بن مينا، الرئيس التنفيذي لشركة «Shipa للتوصيل»: «لقد تم تصميم Shipa للتوصيل خصيصاً لتلبي احتياجات سوق الشرق الأوسط ويميزنا في هذا المجال معرفتنا العميقة بهذه الأسواق وتقنياتنا المتقدمة وخدماتنا الموثوقة. نحن نجعل من خدمات التوصيل أمرًا سهلاً للشركات والأفراد على حد سواء».

وأضاف بن مينا: «تدرك هذه الشركات تماماً دور عمليات التسليم في التأثير على سمعتها ومكانتها، وبما أن مزودي خدمات التوصيل هم الوسيط الوحيد تقريباً بينها وبين العملاء، فإنها تولي اهتماماً كبيراً لاختيار الشريك المناسب لضمان رضا عملائها».

يُشار إلى أن «Shipa للتوصيل» تعتمد على التقنيات المتقدمة لتعزز من حصتها في السوق، كما تتبنى أحدث الابتكارات الرقمية لتسهيل عملية حجز خدمات التوصيل. وبات بإمكان الشركات في الكويت الاستفادة من سهولة الأدوات والحلول التي تقدمها «Shipa للتوصيل» والتي تشتمل على منصة سلسة الاستخدام وواجهات برمجة التطبيقات عبر الإنترنت والتحليلات التي تساعد هذه الشركات على إدارة عمليات التسليم وتحليل بيانات الأداء.

وقال بن مينا: «نحرص على توظيف أحدث التقنيات لتعزيز الابتكار، بينما نعمل مع عملائنا لتلبية متطلباتهم».

وسوف تعمل «Shipa للتوصيل» على تعزيز حصتها في سوق التوصيل للميل الأخير في الكويت بدعم من شركة «أجيليتي» أكبر مزودي الخدمات اللوجيستية في المنطقة.

