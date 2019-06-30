مال وأعمال

«رويترز»: ساعد الصعود في الأسهم الألمانية أسهم أوروبا لتحقق أفضل أداء نصف سنوي لها في أكثر من 20 عاما مع ترقب المستثمرين ما ستسفر عنه محادثات التجارة الأميركية - الصينية لمعرفة ما إذا كان بمقدور موجة الصعود أن تستمر.

وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي مرتفعا 0.7 في المئة، مع تفوق المؤشر داكس الألماني، الحساس للتجارة، على المؤشرات الرئيسة الأخرى بصعوده واحدا في المئة بدعم من أداء سهم دويتشه بنك أكبر مصرف في ألمانيا.

وصعدت أسهم البنك 3.3 في المئة بعد أن اجتاز اختبار متانة سنويا يجريه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي). واتسع نطاق مكاسب المؤشر ستوكس الرئيس، مع صعود القطاعات المنكشفة على توترات التجارة، مثل التكنولوجيا وصناعة السيارات.

وقال باس فان جيفين المحلل في رابو بنك «السوق مازالت تأمل في تواصل إيجابي بعد الاجتماع». وسجل المؤشر ستوكس أفضل مكاسب نصف سنوية له منذ 1998 حيث صعد 14.5 في المئة بدعم من توقعات بأن البنوك المركزية الرئيسة ستتخذ المزيد من التيسير النقدي في مواجهة آثار نزاع الرسوم الجمركية.

