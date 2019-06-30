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أكبر هبوط فصلي لـ «النحاس»


لندن - «رويترز»: استقرت أسعار النحاس قبيل اجتماع زعماء مجموعة العشرين لكنها سجلت أسوأ أداء فصلي منذ 2015 بسبب النزاع التجاري المستمر بين الولايات المتحدة والصين والذي يقوض النمو والطلب على المعادن. وأغلقت عقود النحاس القياسية في بورصة لندن للمعادن منخفضة 0.1 % إلى 5993 دولارا للطن. وتنهي أسعار المعدن الأحمر، الذي يستخدم على نطاق واسع في صناعتي الكهرباء والتشييد، الربع الثاني من العام على خسارة قدرها 7.4 %. ومن بين المعادن الصناعية الأخرى، صعدت عقود الألومنيوم 0.5 % إلى 1799 دولارا للطن وعقود الزنك 0.8 % إلى 2494 دولارا للطن.


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