مال وأعمال

قال تقرير شركة «Ofeed» ان الدولار الأميركي شهد تذبذب خلال تداولات الأسبوع الماضي لينهي الانخفاض الكبير الذي شهده من قبل، ليسجل الدولار أدنى مستوياته منذ ثلاثة أشهر ونصف مقابل سلة من العملات الرئيسية، وذلك بعد البيانات الأميركية وتصريحات أعضاء البنك الفيدرالي.

وقال تقريرOfeed الذي تنفرد بنشره جريدة «النهار» ان مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الفيدرالية امام سلة من ست عملات رئيسة شهد تذبذب خلال الأسبوع الماضي بعد ان سجل أدنى مستوى منذ ثلاثة أشهر ونصف عند 95.36 وأعلى مستوى عند 95.92.

أظهرت اليوم البيانات الحكومية عن الولايات المتحدة الأميركية أن مؤشر الناتج المحلي الاجمالي عن الربع الأول، جاءت قراءته النهاية دون تعديل عن القراءات السابقة، ليظل تسارع النمو في الربع الأول دون تعديل ويبقى الترقب لتراجع الطلب المحلي.

القراءة النهائية للناتج المحلي الاجمالي للربع الأول في الولايات المتحدة، ارتفعت بمعدل سنوي بلغ 3.1 في المئة، دون تغير عن القراءة التمهيدية، بينما كان معدل النمو بنسبة 2.2 في المئة خلال الربع الأخير من عام 2018. على الرغم من أن القراءة لهذا الربع لم تتغير عن سابقتها، فقد تم تعديل النمو في الانفاق الاستهلاكي بشكل أقل، حيث كان الاستثمار في منتجات الملكية الفكرية أقوى مما كان متوقعاً في السابق.

مؤشر طلبات البضائع المعمرة عن شهر مايو أظهر انخفاض بنسبة 1.3 في المئة من انخفاض سابق معدل بنسبة 2.8 في المئة والتوقعات كانت ثابتة بنسبة 0.0 في المئة، بينما ارتفع المؤشر الجوهري بنسبة 0.3 في المئة من انخفاض سابق بنسبة 0.1 في المئة وكانت التوقعات مرتفعة بنسبة 0.1 في المئة.

أما عن طلبات اعانات البطالة الأميركية فقد ارتفعت خلال الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوياتها منذ ثلاث سنوات بقيمة 227 ألف من القراءة السابقة المعدلة بقيمة 217 ألف. بينما ارتفع مؤشر الإنفاق الشخصي عن شهر مايو بنسبة 0.4 في المئة من 0.6 في المئة، ومؤشر الدخل الشخصي بنسبة 0.5 في المئة دون تغير عن القراءة السابقة.

ألقى كل من رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول ورئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس جيمس بولارد خطابات أفادت بأنه يتعين خفض أسعار الفائدة للحفاظ على الانتعاش الاقتصادي. ولكن الأسواق شعرت بخيبة أمل عندما أشار بولارد إلى أن تخفيض سعر الفائدة لن يكون 50 نقطة أساس (نصف نقطة مئوية)، وهو ما راهنت عليه الأسواق خلال الفترة الماضية وأسهم في ارتفاع الأسهم.

توقعات الأسواق تشير الآن أن الاحتياطي الفيدرالي قد يخفض سعر الفائدة الرئيسة إلى ما بين 2 في المئة إلى 2.25 في المئة من 2.25 في المئة إلى 2.5 في المئة في اجتماعه في يوليو.

ارتفاع العملات الأوروبي

استطاع اليورو أن يسجل أعلى مستوياته في ثلاثة أشهر ونصف مقابل الدولار خلال الأسبوع الماضي، وذلك في ظل تراج مستويات الدولار في الأسواق بينما نجد أن البيانات الاقتصادية التي صدرت عن منطقة اليورو خلال الأسبوع لم تقدم تأثير كبير على أداء الأسواق.

وكان اليورو ارتفع مقابل الدولار خلال الأسبوع الماضي بشكل محدود ولكنه سجل أعلى مستوياته منذ ثلاثة أشهر ونصف عند 1.1412 بينما قد سجل أدنى مستوى عند 1.1344.

مؤشر أسعار المستهلكين السنوي عن شهر يونيو ارتفع بنسبة 1.2 في المئة دون تغير عن التوقعات والقراءة السابقة، بينما ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الجوهري السنوي بنسبة 1.1 في المئة باقل من التوقعات بنسبة 1.0 في المئة والقراءة السابقة بنسبة 0.8 في المئة.

أما عن الجنيه الإسترليني فقد تراجع خلال الأسبوع الماضي مقابل الدولار وسجل أدنى مستوياته عند 1.2661 بينما قد استطاع أن يسجل أعلى مستوى في خمسة أسابيع عند 1.2783.

القراءة النهائية للناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول أظهرت ارتفاع بنسبة 0.5 في المئة لتوافق التوقعات والقراءة السابقة، بينما الحساب الجاري خلال الربع الأول أظهر عجز بقيمة 30.0 مليار جنيه إسترليني من العجز السابق بقيمة 23.7 مليار جنيه إسترليني. هذا وتستمر التضارب في التوقعات بالنسبة لمستقبل الجنيه الإسترليني في ظل عدم التأكد بشأن ملف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، إلى جانب مستقبل أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي البريطاني.

الين الياباني

شهد الأسبوع الماضي تسجيل الين الياباني لأعلى مستوياته في خمسة أشهر مقابل الدولار الأميركي قبل أن يغلق تداولات الأسبوع على انخفاض، لينهي بذلك موجة الارتفاع التي سجلها أمام العملة الفيدرالي.

التصريحات الإيجابية بشأن التوصل لحل أزمة الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين ساعدت على تراجع الطلب على الملاذ الآمن في الأسواق وهو ما ساعد الدولار أيضاً على التماسك هذا الأسبوع مقابل الين والعملات الرئيسة الأخرى.

وقد ارتفع الدولار مقابل الين الياباني الأسبوع الماضي وسجل أعلى مستوى عند 108.16 بعد أن عمل على تسجيل أدنى مستوى في خمسة أشهر عند 106.78.

