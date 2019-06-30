مال وأعمال

تمكن الذهب من مواصلة رحلة صعوده في الأسبوع الماضي مستفيدا من المخاوف المتعلقة حالة بالحرب التجارية والتوترات الجيوسياسية وتوقعات خفض الفيدرالي لسعر الفائدة بنهاية شهر يوليو، ولكن الذهب قلص مكاسبه نتيجة عمليات جني الأرباح بعد أن ارتفع سعر الأونصة إلى أعلى مستوى في 6 سنوات.

وسيعتمد المعدن الأصفر هذا الأسبوع إلى حد كبير على آخر مستجدات الحرب التجارية حيث سيحاول المعدن الأصفر الارتكاز على مستوى 1400 كدعم لمواصلة مشواره نحو تحطيم أرقام قياسية جديدة.

وفيما يتعلق بالنفط الخام، فقد ارتفع للأسبوع الثاني على التوالي خاصة بعد لأن صرح المبعوث الأميركي الخاص لإيران أن الولايات المتحدة ستعاقب أي دولة تستورد النفط الإيراني وأنه لا توجد إعفاءات سارية. يعد الحدث الأهم لأسعار النفط هذا الأسبوع هو اجتماع منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وبعض الدول غير الأعضاء بما في ذلك روسيا،

والمعروفة باسم أوبك +، في يومي 1 و2 يوليو في فيينا لتقرر ما إذا كانت ستواصل خفض إمداداتها. التوقعات تشير إلى تمديد أوبك + خطة خفض الانتاج وهذا إن حدث فمن شأنه أن يدعم أسعار النفط، كذلك انخفاض مخزونات النفط الأميركية قد تعطي دفعة قوية للأسعار.

