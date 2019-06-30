مال وأعمال

قال تقرير متخصص أن قطاع البنوك ويشمل 10 بنوك كويتية، حقق خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي نمواً ملحوظاً في صافي الأرباح مقارنة بالفترة نفسها من عام 2018، إذ بلغت أرباح الربع الأول 2019 بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية نحو 245.9 مليون دينار ، بارتفاع مقداره 17 مليون دينار أو بنحو 7.4 في المئة، مقارنة بنحو 228.9 مليون دينار للفترة ذاتها من عام 2018. وارتفع الربح التشغيلي للبنوك قبل خصم المخصصات بنحو 17.8 مليون دينار أو نحو 4.2 في المئة، وصولاً إلى نحو 440.6 مليون دينار مقارنة بنحو 422.8 مليون دينار ، وذلك نتيجة ارتفاع الإيرادات التشغيلية للبنوك بنحو 13.5 في المئة أو بنحو 131 مليون دينار ، أي بقيمة أعلى من ارتفاع إجمالي مصروفاتها التشغيلية وبنحو 113.2 مليون دينار.

واستمرت البنوك الكويتية في تطبيق سياسة حجز المخصصات مقابل القروض غير المنتظمة، فبلغ إجمالي المخصصات التي احتجزتها في الربع الأول من العام الحالي نحو 139.9 مليون دينار مقارنة بنحو 165.6 مليون دينار كويتي، أي انخفضت بنحو 25.7 مليون دينار أو بنحو 15.5 في المئة، أي أن غلبة التأثير في ارتفاع قيمة الأرباح الصافية للبنوك كان لإنخفاض مجمل المخصصات.

وبلغت أرباح البنوك التقليدية وعددها خمسة بنوك، نحو 152.1 مليون دينار ومثلت نحو 61.9 في المئة من إجمالي صافي أرباح البنوك العشرة، مرتفعة بنحو 5 في المئة مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي. بينما كان نصيب البنوك الإسلامية نحو 93.8 مليون دينار ، ومثلت نحو 38.1 في المئة من صافي أرباح البنوك العشرة ومرتفعة بنحو 11.7 في المئة عن مستواها في الفترة نفسها من العام الماضي، أي أن أداء الشق الإسلامي من البنوك خلال الربع الأول ظل ينمو بمعدلات أعلى.

وبلغ مضاعف السعر إلى الربحية (P/E) لقطاع البنوك العشرة محسوباً على أساس سنوي نحو 16.8 مرة، مقارنة بنحو 13.9 مرة للفترة نفسها من العام الفائت، وثبت العائد على إجمالي الأصول المحسوب على أساس سنوي عند نحو 1.2 في المئة، وحافظ معدل العائد على حقوق الملكية على مستواه عند نحو 9.7 في المئة للفترتين.

وعند المقارنة ما بين أداء البنوك العشرة، استمر «بنك الكويت الوطني» في تحقيق أعلى مستوى أرباح بين البنوك العشرة ببلوغها نحو 107.7 ملايين دينار كويتي (ربحية السهم 17 فلساً) أو نحو 43.8 في المئة من صافي أرباح القطاع المصرفي، وبارتفاع بنحو 15.1 في المئة مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2018، وسبب رئيس له هو ارتفاع عائدات الفوائد وصافي الإيرادات من التمويل الإسلامي. وحقق «بيت التمويل الكويتي» ثاني أعلى أرباح بنحو 51.6 مليون دينار كويتي (ربحية السهم 7.5 فلوس) أو نحو 21 في المئة من صافي أرباح البنوك العشرة، وبنسبة نمو 17.4 في المئة بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام السابق، نتيجة ارتفاع صافي إيرادات التمويل وأتعاب العمولات وإيرادات الاستثمار. وحقق «بنك وربة» على أعلى نسبة نمو في الأرباح وبنحو 31 في المئة، إذ بلغت أرباحه نحو 3.8 ملايين مقارنة بنحو 2.9 مليون دينار ، نتيجة ارتفاع حجم المحفظة التمويلية بنحو 16.3 في المئة مقارنة مع الربع الأول 2018، إضافة إلى ارتفاع صافي إيرادات الأتعاب والعمولات وصافي إيرادات الاستثمار. بينما حقق «البنك التجاري الكويتي» أرباحاً بلغت نحو 952 ألف دينار مقارنة بنحو 10.1 ملايين دينار ، أي متراجعاً بنحو 90.5 في المئة نتيجة ارتفاع المخصصات بنحو 43 في المئة خلال الربع الأول. في حين تراجعت أرباح «بنك الكويت الدولي» و «بنك برقان» خلال نفس الربع بنسبة 19.3 في المئة و5.8 في المئة على التوالي.

