مال وأعمال

ناقش تقرير الشال ما عرضه تقرير وزير المالية لشهر مايو 2019 من موضوعات عدة، وسلط التقرير الضوء على تطورات أوضاع سوق النفط والتي تؤكد دون أدنى شك عدم استدامة المالية العامة، فالإنفاق إلى ارتفاع حتمي، والإيرادات وأكثر من 90% منها إيرادات نفطية، متناقصة وغير مأمونة.

وبين أن التقرير الذي ينسب إلى نشرة «ميس» أشار إلى أن الطلب العالمي على النفط ارتفع ما بين عامي 2018 و 2019 من 98.7 مليون برميل يومياً إلى 99.9 مليون برميل يومياً في عام 2019، أي بزيادة بحدود 1.2 مليون برميل يومياً، والمفارقة أن زيادة المعروض من خارج دول أوبك في عام 2019 بلغت 2.1 مليون برميل يومياً، أي أنها جاءت على حساب فقدان أوبك 900 ألف برميل يومياً. وحتى مع خفض الإنتاج باتفاق أوبك ودول منتجة خارجها، عادت أسعار خام برنت إلى مستوى الـ 60 دولاراً للبرميل إذا استثنينا الارتفاع المؤقت بسبب الأحداث الجيوسياسية، وحتى هذا المستوى المنخفض يسمح بالتوسع في إنتاج النفط غير التقليدي والذي أدى إلى تفوق الولايات المتحدة في حجم إنتاجها على روسيا والسعودية، وأصبحت وفقاً للرئيس الأميركي لا تحتاج إلا قليلاً لمضيق هرمز.

وإيرادات أوبك من النفط والتي بلغت نحو 913.9 مليار دولار في سنة 2014 وهي السنة التي انهارت الأسعار في ثلثها الأخير، من المتوقع لها أن تبلغ في عام 2019 نحو 558.2 مليار دولار وفقاً للقرير، أي تفقد نحو 39 في المئة من مستوى إيرادات 2014.

وفي الكويت والتي باتت تصدر معظم نفطها لآسيا، وأكثر من نصف إيراداتها منه يأتي من أربع دول آسيوية هي كوريا الجنوبية والصين والهند واليابان، ثلاث من تلك الدول باستثناء الهند معرضة لهبوط في نموها الاقتصادي في المستقبل بما يؤثر سلباً على مستوى طلبها على النفط.

ويقدر التقرير استناداً إلى «ميس» أن تهبط إيرادات النفط الكويتي من مستوى 58.4 مليار دولار في عام 2018، إلى مستوى 52.75 مليار دولار في عام 2019، أي تفقد نحو 10 في المئة من مستواها.

وفي مشروع -كويت 2035-، تتبنى الكويت رؤية صحيحة بأن الوقت بات جازماً بضرورة تنويع مصار للدخل بعيداً عن النفط الذي يفقد أهميته ومعها مستوى إيراداته بمرور الوقت، وفي مشروع آخر - مؤسسة البترول الكويتية- تعتمد الكويت هدفاً مناقضاً تماماً بزيادة الاعتماد على النفط وحشد استثمارات ضخمة ومنافسة للمشروع الأول لتحقيق ذلك الهدف. وفي عام 2019 فقط، ارتفعت النفقات العامة للسنة المالية الجارية بنحو 4.7 في المئة و9 شهور ضمنها في عام 2019، بينما مقدر لإيراداتها النفطية وفقاً لتقرير مكتب وزير المالية أن تفقد 10 في المئة من مستواها في عام 2018.

