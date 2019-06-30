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تعديل مسار السياسة النقدية الأميركية


اوضح التقرير ان من أبرز التقارير الاقتصادية الصادرة هذا الأسبوع هي تقرير الوظائف الشهري في الولايات المتحدة وكذلك صدور عدد من التقارير الأخرى المتعلقة بقطاعي التصنيع والخدمات. مؤشر مديري المشتريات الصناعي والخدمي الصادر من عدد من الاقتصادات الكبرى من الممكن أن يؤثر بشكل كبير على معنويات المستثمرين، خاصة بعد أن أفصحت بعض البنوك المركزية الكبرى عن نيتهم لتعديل مسار السياسة النقدية لدعم الاقتصاد.
من الضروري أن ننوه إلى أنه مؤشر مديري المشتريات الصناعي والخدمي الصادر في مستهل الأسبوع من الاقتصاد الصيني من المتوقع أن يحظى بأهمية كبيرة.


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