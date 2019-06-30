مال وأعمال

قد تتأثر حركة الدولار بشكل كبير لأي مستجدات متعلقة بالحرب التجارية، خاصة بعد اجتماع الرئيسين الأميركي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ.

حيث ان دولار مازال يلعب دور عملة الملاذ الآمن، ففي حالة هدوء الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين فمن الممكن للدولار أن يتراجع بينما العكس صحيح.

أما على صعيد البيانات الاقتصادية، قد يشير تقرير الوظائف أن أرباب العمل الأميركيون قد خلقوا 165 ألف وظيفة في شهر يونيو، كما أن معدل البطالة قد استقر عند 3.6 في المئة، وذلك حسب توقعات تقرير الوظائف المنتظر.

سيكون كذلك تقرير مديري المشتريات الخدمي والصناعي عن شهر يونيو محل اهتمام من المستثمرين حيث أنه قد يعطي انطباع شبه نهائي عن شكل النمو في الاقتصاد الأميركي في الربع الثاني.

أخيرا وليس أخرا، تجدر الاشارة أن أية تصريحات من أعضاء الفيدرالي عن سعر الفائدة من الممكن أن تؤثر بشكل ملحوظ على تحركات الدولار.