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تحت رعاية الهيئة العامة للرياضة ممثلة بإدارة الرياضة للجميع اختتمت بجمعية المكفوفين الكويتية بطولة الشيخ جابر الأحمد الرابعة لرياضة المكفوفين في العاب كرة الهدف وتنس الطاولة والدومينو التي اقيمت بمشاركة 79 لاعباً ولاعبة .

واسفرت نتائج البطولة في منافسات كرة الهدف عن فوز الفريق المكون راشد عبدالله الحسن وعبدالله مصطفى الحرز وعبدالعزيز خلف ومحمد حمدان الشمري بالمركز الأول .

وفي منافسات تنس الطاولة للبنين والبنات حقق المركز الاول رشيد جاسم حاجي وإلهام محمد دلة.

وفي منافسات الدومينو حقق المركز الاول الثنائي حسين صالح المطيري ومنصور عطشان العنزي.

وحضر حفل ختام البطولة حامد الهزيم مدير إدارة الرياضة للجميع ونائبه وليد السلطان ورئيس قسم أنشطة ذوي الاحتياجات الخاصة جاسم الصفار وعادل الخليفة نائب رئيس جمعية المكفوفين منصور العنزي أمين سر الجمعية وفهد العنزي رئيس لجنة العلاقات العامة.

وعقب تتويجه الفائزين نقل الهزيم للمشاركين في البطولة تحيات مدير عام الهيئة العامة للرياضة د. حمود فليطح ونائبه لقطاع الرياضة للجميع مشعل الهدبة وحرصهما على توفير جميع الامكانات لتمكين هذه الشريحة الغالية من ابناء الوطن من ممارسة نشاطهم الرياضي وهواياتهم ، واشاد بالمستوى الطيب للبطولة والتفاعل الرائع من المشاركين وقدم الشكر لكل الجهود التي أسهمت في انجاح البطولة.

ومن جانبه، أكد جاسم الصفار رئيس قسم رياضات ذوي الاحتياجات الخاصة ان بطولة امير القلوب تأتي ضمن خطة قطاع الرياضة للجميع بكتثيف البرامج والانشطة الرياضية لابنائنا واخواننا من ذوي الاحتياجات الخاصة لكل الاعاقات. واضاف ان البطولة في نسختها الرابعة حققت نجاحاً كبيراً، ومردودا إيجابياً عكسته حاله الرضا والسعادة التي سادت حفل الختام وقدم الشكر للدكتور حمود فليطح مدير عام الهيئة ونائبه مشعل الهدبة وحامد الهزيم مدير ادارة الرياضة للجميع على مجهودهم الكبير في دعم البطولةوكافة الانشطة المتعلقة بذوي الاحتياجات الخاصة.

وثمن عادل الخليفة نائب رئيس جمعية المكفوفين جهود الهيئة العامة للرياضة الطيبة في تقديم جميع اوجه الدعم لتمكين منتسبي الجمعية من ممارسة هواياتهم ورياضتهم من خلال رعاية بطولة امير القلوب الرمضانية للعام الرابع على التوالي وإخراجها بهذا المستوى المميز.

