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أقيم مساء أمس حفل ختام البرنامج الرياضي الصحي أنقص وزنك 4 الذي نظمته الهيئة العامة للرياضة ممثلة بقطاع الرياضة للجميع بالتعاون مع فريق الخطوة الاولى للوقاية من الأمراض خلال شهر رمضان بمجمع غيت مول.

بمشاركة اكثر من 200 من الجنسين من جميع المراحل السنية وشهدت احتفالية اليوم تكريم (10 رجال و10سيدات) الفائزين بتحقيق اكبر معدل في انقاص الوزن ومنحهم جوائز قيمة.

وحضر ختام البرنامج مدير ادارة الرياضة للجميع حامد الهزيم ونائبه وليد سلطان

ورئيس فريق الخطوة الاولى بدر الفضلي واعضاء الفريق وممثلي ادارة الإعلام والرياضة للجميع بهيئة الرياضة وجمهور غفير من المشاركين في البرنامج وأسرهم ورواد المجمع. واستهدف البرنامج الحث على ممارسة رياضة المشي والتمرينات الرياضية والاستفادة من المردود الإيجابي للرياضة على الصحة العامة والوصول الى الوزن المثالي واشتملت فعاليات البرنامج على قياس وزن المشارك وعمل فحص طبي وتقديم توجيهات وإرشادات طبية ورياضية قبل البدء في ممارسة رياضة المشي بمعدل ساعة يومياً قبل الافطار بالإضافة الى اقامة تمرينات للسويدي للرجال والسيدات كل على حدة مع استضافة أخصائيين وخبراء في التغذية والرياضة والصحة العامة أسبوعياً لتقديم ارشادات والرد على استفسارات الجمهور حول كافة الموضوعات المتعلقة بالتغذية الصحية والتمرينات الرياضية وفي نهاية الشهر تم قياس الوزن مرة اخرى وتحديد الفائزين في البرنامج.

