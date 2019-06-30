الناس

نظم فريق المسؤولية الاجتماعية والفريق الأمني في فندق سيمفوني ستايل الكويت، احد فنادق مجموعة راديسون كوليكشن، تدريبات واسعة النطاق على إجراءات إخلاء المبنى أثناء الحرائق بمشاركة الضيوف وطاقم الموظفين. وانطلقت هذه المبادرة تماشياً مع مبدأ «التفكير بالناس» الذي يندرج ضمن أساسيات مسؤولية الفندق الاجتماعية. في البداية، تم إبلاغ الضيوف والموظفين بخطة التدريبات المحددة، وذلك قبل قرع جرس الإنذار والالتقاء في نقطة التجمع. وتولى المدير العام بيتر شولر مسؤولية الإشراف على سير عملية الإخلاء، كما شجع أعضاء الفريق على الإبلاغ عن ملاحظاتهم والبقاء على تواصل مع زملائهم لضمان تنفيذ الإجراءات والتدريبات على نحو مثالي. حافظ نهج المسؤولية الاجتماعية في فندق سيمفوني ستايل الكويت على الركيزة الأساسية «التفكير بالناس» من خلال التزامه بتوفير بيئة آمنة لضيوفه المميزين، والتي ترسي بدورها معياراً مهماً في مسيرته الحافلة، وتعزز من مكانته كاسم رائد في عالم الضيافة النزيهة. هذا ويشكّل «التفكير بالمجتمع» و«التفكير بالبيئة» إلى جانب «التفكير بالناس» الركائز الأساسية لبرنامج المسؤولية الاجتماعية في الفندق.

