آخر النهار

تتواجد الفنانة أصيل هميم خلال الايام القادمة في الكويت ولكن هذه المرة ليس لاحياء حفلة غنائية بل كممثلة حيث تشارك ضمن اسرة مسرحية الاطفال «بائعة الكعك» التي تشارك ضمن فعاليات المهرجان العربي لمسرح الطفل الذي سيقام خلال الفترة من 2 الى 12 يوليو القادم ويشارك فيه عدد من النجوم ومنهم الفنان القدير ناصر عبدالرضا والفنانة منى شداد وآخرون .

حيث ان مسرحية «بائعة الكعك» تعتبر عملاً غنائياً قام بوضع موسيقاه طلال الصديقي وقام بكتابة القصة والاشعار عبد الرحيم الصديقي وتيسير عبد الله، وقامت فضائية للإنتاج الفني بقيادة الاستاذ حمد عبد الرضا بإنتاج هذا العمل ويقف معه فريق فني وإنتاجي كبير.

