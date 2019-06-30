آخر النهار

انطلقت فعاليات المهرجان الثقافي للأطفال والناشئة الكويتي في دورته الـ 21 بعرض للباليه الروسي العالمي بعنوان «الجميلة النائمة» المقتبسة أحداثه من قصة شهيرة للكاتب الفرنسي تشارلز بيرولت تعود للعام 1697.

وتدور أحدث القصة حول الاميرة التي سحرتها جنية لتنام مطولا وصنعت حول قصرها غابة من الاشجار والاشواك إلى أن يأتي الأمير وينقذها ويبارك الملك والملكة زواجهما.

وجاء العرض الذي ألف موسيقاه الموسيقار الروسي الشهير بيتر تشايكوفسكي عام 1890 حاملا لقيم الجمال والفرح وانتصار قوى الحق والخير والحب عبر لوحات استعراضية رائعة برشاقة رقصات الفرقة الروسية.

ويعد هذا العرض باكورة فعاليات المهرجان هذا العام بما يعكس اهتمام المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بالأطفال والناشئة واكتشاف المواهب والمبدعين منهم وصقل مواهبهم وإتاحة الفرصة لهم للتعبير عنها وتنميتها عبر البرامج الثقافية والفنية والترفيهية خلال فترة الاجازة الصيفية.ويتميز المهرجان بالتجدد سنويا بما يرتقي بذائقة الجماهير من الصغار فنيا وأدبيا وجماليا عبر العديد من الأنشطة المتنوعة والعروض والورش الفنية والبرامج التدريبية على فترتين صباحية ومسائية.

ويقدم المهرجان الذي يستمر حتى 18 يوليو المقبل برنامجا تدريبيا بعنوان «إعداد الصحافي الناشئ» يهدف إلى تثقيف النشء صحافيا وتدريبهم عمليا على مهنة الصحافة بأسلوب مبسط وشائق يصقل شخصياتهم ويطور قدراتهم الفكرية.كما يتضمن المهرجان ورشا فنية لتعليم عزف البيانو والتصوير الفوتوغرافي وتشكيل النحاس وعمل الجداريات وتشكيل اللوحات بالمسامير وفن الحرق على الخشب والخزف والرسم بجهاز (ايباد) وغيرها.

وتتضمن فعاليات المهرجان أيضا مجموعة من العروض والأمسيات لفرق محلية وعالمية مثل عرض الفرقة القرغيزية الاستعراضية الموسيقية وعرضين مسرحيين بعنوان «ون أو ون» و«الملك الشجاع».ومن الفعاليات كذلك برامج ترفيهية تقدم في مختلف الاوقات والمواقع بالتعاون مع مشروع «صغيرك سفيرك» والرحلة الثقافية السياحية بالتعاون مع مركز «ضوى اليادة».

