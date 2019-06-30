آخر النهار

يقوم المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بدور متميز على صعيد الاستدامة الثقافية، والتي تتواصل على مدار العام، بل إنه يذهب الى آفاق اكثر تخصصاً، وحينما نذهب الى تعامل المجلس مع الأطفال، نجد رصيدا ضخما من التظاهرات والأنشطة والفعاليات، وفي هذا الاطار نشير الى المهرجان الثقافي للاطفال والناشئة، الذي يحتفل هذا العام بدورته (21) في الفترة من 27 يونيو الى 18 يوليو، ويتضمن كماً متميزاً من الأنشطة والفعاليات.

وبخط متوازٍ، هنالك مهرجان مسرح الطفل العربي الذي بات أحد المواعيد المسرحية المهمة لعروض مسرح الطفل ليس على الصعيد المحلي، بل على المستوى العربي، حيث تحرص كبريات الفرق والعروض على أن تحط رحالها في كويتنا الغالية لتقديم نتاجاتها إلى جمهور مسرح الطفل.

هكذا حراك وهكذا توجه لم تخلقه المصادفة، بل هو حصاد استراتيجية واضحة الملامح يتحرك من خلالها المجلس وقياداته التي تؤمن بدورها وأيضاً الكينونة بمستوى التحديات والثقة.

ما أحوجنا ونحن نقرأ هذه الزاوية أن نرافق أبناءنا.. وأحفادنا إلى تلك الأنشطة التي يزدحم بها مسرح عبدالحسين عبدالرضا والدسمة ومركز عبدالعزيز حسين الثقافي وغيرها من المنصات لمشاهدة ومتابعة عروض المهرجان الثقافي للأطفال والناشئة وأيضاً مهرجان مسرح الطفل العربي في دورته السابعة التي تنطلق في الثاني من يوليو المقبل.

وعلى المحبة نلتقي

