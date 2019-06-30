آخر النهار

ثمّن المخرج هاني عبدالصمد الدعم الايجابي الذي قدمته فرقة المسرح الكويتي من أجل مشاركة مسرحية الاطفال الجديدة « لوسي والعجوز» في مهرجان مسرح الطفل العربي بالكويت والذي ينظمه المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب . كما نوه عبدالصمد بروح الفريق الواحد لعناصر المسرحية الذين كانوا قد تفرغوا لهذه التجربة المسرحية من قرابة الثلاثة أشهر لتقديم تجربة مسرحية خاصة بالطفل وتناقش مجموعة من القضايا التربوية والاجتماعية . وعن مسرحية «لوسي والعجوز» قال هاني عبدالصمد : المسرحية تروي قصة بنت اسمها «لوسي» وهي مشاغبة ولا تحترم أحداً حتى أمها .. وهي لا تحب العلم ولا حتى الحيوانات .. وفي ليلة شتوية يطرق باب منزلها عجوز فقير يطلب أي شي ليأكله .. فتقوم الطفلة المشاغبة «لوسي» بالاستهزاء به وتحاول إهانته وتغلق الباب في وجهه ولا تقدم له المساعدة .. فيغضب هذا العجوز الحكيم ويحاول أن يدخل لوسي في اختبار مصيري لمعاقبتها ولتعليمها الدرس .. فكيف ستواجه لوسي ذلك الاختبار الصعب .

ويستطرد الفنان هاني عبدالصمد قائلا: المسرحية من تأليفي وإخراجي وتقديم فرقة المسرح الكويتي وبطولة عدد متميز من الفنانين ومنهم عبدالله بهمن وكفاح الرجيب وفهد الخياط والطفلة الموهوبة ملك وخالد الثويني وأمير مطر وناصر حبيب بالاضافة الى المجموعة الاستعراضية . الديكور من تصميم د . حسين الحسن ومنفذ الديكور المقداد إبراهيم والاضاءة من تصميم فاضل النصار والأزياء لزينب عبدالسلام وإدارة الإنتاج محمد دشتي والألحان عبدالله سالم كما أقوم بتصميم المؤثرات الصوتية والموسيقية . وتابع قائلاً: يمثل مهرجان المسرح الطفل العربي الذي ينظمه المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب واحداً من أهم المواعيد المسرحية الخاصة بعروض مسرح الطفل على المستويين المحلي والعربي حيث تتنافس مجموعة من أهم الفرق المسرحية في العالم العربي لتقديم عروض خاصة بمسرح الطفل بمواصفات فنية وتربوية عالية المستوى، وهو شرف كبير لي شخصيا أن يتم اختيار أحد أعمالي الخاصة بمسرح الطفل للعرض ضمن المسابقة الرسمية لهذا العرس المسرحي . وفي ختام تصريحه قال الكاتب والمخرج المسرحي هاني عبدالصمد : إنها دعوة للجمهور الحبيب من أجل متابعة ورصد فعاليات هذا المهرجان الذي ستنطلق أعماله في الفترة من 2 12 يوليو وبمشاركة عربية متميزة .

