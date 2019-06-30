آخر النهار

وصفت المذيعة ربى عياش بان تجربتها بالعمل في قناة «سكاي نيوز عربية» قد ساعدتها في أن تبني مخزون معرفة كبير من خلال تعاملها مع الأخبار والمعلومات يوميا اضافة الى اكتساب خبرة تعتقد بأنها كنت تحتاج لسنوات طويلة لتكسبها في اي مكان آخر. وقالت في تصريح لها لـ «النهار»: انا سعيدة بعملي بهذا المكان في سن صغيرة لانه يعطيني أساس قوي لمستقبلي المهني ويزيد ثقتي بنفسي وبقدراتي اكثر كما العمل خلف الكواليس رائع هناك فريق عمل كبير اشبه بجنود خفيين يعملون صدقا ليل نهار وساعات طويلة لتظهر القناة بالشكل المطلوب كما ان عملي في الصحافة والاعلام اضاف لي الكثيرسواء على صعيد المهني او الشخصي ومن الجميل العمل بالميدان او على الشاشة كما قدمت سابقا في فلسطين بحيث عملت لسنوات طويلة امام « الكاميرا» ولكن ايضا العمل خلف الكواليس جميل ومفيد وثري.

