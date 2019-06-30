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أكد النجم الكوميدي مبارك المانع، ان النجاح الجماهيري الذي حصدته مسرحية الثلاجة كان وراءها روح الفريق الواحد، كما شدد المانع على أهمية ومكانة النجم الكوميدي عبدالناصر درويش، وأشار المانع في تصريح خاص لـ النهار ان التحضيرات تتم حالياً لجولة فنية خليجية لتقديم عروض مسرحية الثلاجة.

في مستهل حديثه قال النجم الكوميدي مبارك المانع قائلا:

- بودى أن أشير الى أن النجاح الجماهيري الذي حققته مسرحية الثلاجة كان وراءها روح الفريق الواحد، والأسرة الفنية الواحدة، وروح المجموعة على صعيد الفنانين والفنيين.

وتابع المانع قائلا:

- وهذه التجربة، المتمثلة بمسرحية الثلاجة تأتي تكملة لمجموعة تجارب فنية سابقة، من بينها مسرحية عنبر 9 وترانزيت شهر العسل وغيرها من التجارب التي طورت التعاون بين عناصر الفريق الواحد، والتي تضم عدداً بارزاً من الزملاء الفنانين ومن بينهم فيصل بوغازي وسلطان الفرج وسامي مهاوش وغيرهم.

وينتقل الفنان مبارك المانع للحديث عن تجربته للتعاون مع النجم الكوميدي عبدالناصر درويش قائلا:

- الفنان.. النجم.. الصديق عبدالناصر درويش يمثل إحدى العلامات المتميزة في مسيرة المسرح الكوميدي محلياً وخليجياً، لما يتمتع به من خبرة عريضة واحترافية وقبل كل هذا لياقة فنية ومقدرة عالية على التفاعل مع الشخصيات التي يقدمها وأيضا الفريق الذي يتعاون معه.. وقد أضاف وجوده ضمن فريق المسرحية الثلاجة بعداً جماهيرياً كبيراً.. ويوميا نحن نتعلم من تجربته وخبرته وحسن خلقه، أيضا عفويته التي تمنح العروض يوميا مساحة من التجديد.. وهذا ما جعل عدداً كبيراً من الجمهور، يتابع العرض أكثر من مرة. ويقول المانع:

- ثلاجة ليست مجرد نجوم كوميديا، بل هي نص متميز كتبه علي بولند وأخرجه الفنان يوسف الحشاش وفي الفريق التقيت هنالك مهندس الديكور د. فهد المذن ومصمم الأزياء جاسم خريبط وكماً آخر من العناصر الفنية المتميزة وهكذا فريق العمل من النجوم. وفي المسرحية هناك أيضاً حسين المهدي ونورة العميري وبشار الجزاف وضاري عبدالرضا ومي التميمي.

ويستطرد الفنان مبارك المانع:

- الثلاجة ستواصل عروضها محلياً حتى عيد الأضحى المبارك، بإذن الله، وأمامنا جولة خليجية، تشمل عدداً من دول مجلس التعاون الخليجي، حيث باتت عروضنا التي نقدمها تحتل موقعها وتحظى باهتمام الجمهور محلياً وخليجياً.

وعن قلة أعماله الدرامية التلفزيونية قال الفنان مبارك المانع:

- لست مقلاً بالمعنى الدقيق، آخر تجاربي كانت مسلسل حبيب حياتي في الموسم الماضي، ولكنني أظل أبحث عن الأدوار والشخصيات المناسبة التي تحقق الإضافة لرصيدي الفني، وأعتقد بأن المسرح والعلاقة مع الجمهور الحبيب تمنحني الحضور الذي يسعدني.. ويفرح الجمهور في الحين ذاته.

