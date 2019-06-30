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ختم العازفان الكويتي فيصل شاه والتركي إيتش دوغان فعاليات الدورة الـ 22 من مهرجان الموسيقى الدولي بحفل مميز على خشبة مسرح عبدالحسين عبدالرضا وقدم عازف (الكمان) فيصل شاه و(القانون) العالمي ايتش دوغان خلال الحفل مقطوعات موسيقية بمصاحبة مجموعة من العازفين الكويتيين.

وأبدع الثنائي في طرح أسلوب جديد من الموسيقى يجمع ما بين الكويتي والتركي بروح مختلفة. وقدما مقطوعات منها «ألف ليلة وليلة» لأم كلثوم و«اللي نساك» لعبدالله الرويشد و«قضية عم أحمد» لعمر خيرت ومقدمة المسلسل التركي «سنوات الضياع» و«تحدوه البشر» لراشد الماجد و«كل ده كان ليه» لمحمد عبدالوهاب و«ليلة» لعبدالرب ادريس و«أول مرة» لعبدالحليم حافظ إلى جانب مقطوعات أجنبية.

صاحب العازفان مجموعة من العازفين الكويتيين هم عازف الناي بدر الخريف و«العود» خالد العروج و«تشيللو» محمد أبو عوف و«الغيتار» جاسم عبدالله و(البيانو) محمد ياسر و(الايقاع) عبدالحميد الصقر ومحمد العنزي.

وقال الأمين العام المساعد لقطاع الفنون في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب الدكتور بدر الدويش : مهرجان الموسيقى الدولي يفرض نفسه عاما بعد عام وفيه يجتمع محبو الموسيقى للتذوق والاستمتاع والتعرف على الموسيقى وجوانبها الفنية.

وأضاف الدويش أن الجمهور يتعرف خلال فعاليات المهرجان على مكونات الموسيقى وتاريخها وأساليب تعبيراتها المختلفة عبر البراعة الفائقة للمشاركين. وأوضح أن «بالنسبة للكويت فإن هذل المهرجان يعني الكثير لأنه أحد أركان الحركة الثقافية والحضارية التي ازدهرت وانتشرت في عالمنا العربي من خلال تكريم أحد عمالقة الفن الكويتي» كما قام كل من د. بدر الدويش ود. عيسى الانصاري بتكريم الملحن انور عبدالله.

انطلق مهرجان الموسيقى الدولي في دورته الـ 22 الأحد الماضي بحفل تكريم الملحن الكويتي أنور عبدالله بقيادة المايسترو أحمد حمدان. تخلل المهرجان حفلات موسيقية جاءت جميعها على خشبة مسرح عبدالحسين عبدالرضا منها أوركسترا «الحجرة» الألمانية وأوبريت «أولاد العم» من العراق وأمسية مجموعة كونكورديا لعازفين من البحرين وكوريا الجنوبية وإنكلترا وحفل لفرقة أولاد عامر للفنون الشعبية.

