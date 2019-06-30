عربيات ودوليات

بغداد - الوكالات: اكد رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي امس ان تضحيات العراقيين وانتصارهم على داعش تستحق دعما اكبر لجهود الاعمار. وقال عبدالمهدي، في بيان نشره مكتبه الاعلامي خلال لقائه بوفد اعضاء مجلس الأمن الدولي انه بفتوى المرجعية الدينية العليا توحد العراقيون، وبوحدتهم انتصروا على داعش. وعبر عبدالمهدي عن شكره للوفد على اهتمام مجلس الأمن ودعمه للعراق وشعبه وحكومته.

من جهته اعرب الرئيس الدوري لمجلس الامن مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي امس عن دعم الهيئة الأممية للعراق وسيادته. وقالت الرئاسة العراقية في بيان ان ذلك جاء خلال لقاء السفير العتيبي على رأس وفد من مجلس الامن الدولي بالرئيس العراقي برهم صالح في قصر السلام ببغداد. ونقل البيان عن العتيبي اعرابه عن دعم مجلس الامن الدولي للشعب العراقي وحكومته وسيادته مشيدا بالسياسة المتوازنة التي ينتهجها العراق.

كما اشاد السفير العتيبي بحرص العراق على الالتزام بمقررات مجلس الامن الدولي ما يدلل على صحة مساره السياسي وانفتاحه على المحيط الاقليمي والدولي وفقا للبيان.

وبدوره اكد صالح حرص العراق على استمرار التواصل والمشاورات مع مجلس الامن الدولي لتعزيز السلم والامن في المنطقة. واشار الى ان بلاده تسعى لممارسة دورها على الصعيدين الاقليمي والدولي والمساهمة في الجهود البناءة لترسيخ الاستقرار فضلا عن رغبتها الجادة في تسوية المسائل الدولية بالطرق السياسية عبر تشجيع الحوار بين الاطراف كافة. وشدد على اهمية الحفاظ على سيادة العراق وسلامة امنه ووحدته ازاء التحديات والازمات التي تشهدها الساحة الاقليمية.

واضاف ان العراقيين انتصروا على الارهاب وحرروا مدنهم وامامهم مهام كبيرة بغرض الحفاظ على وحدة بلدهم وتحقيق ازدهاره وهذا لن يتحقق دون مساندة وعون المنظمات الاممية والدولية والاشقاء والاصدقاء. وأشار البيان الى ان الرئيس العراقي استعرض مع الوفد الاممي اخر مستجدات وتطورات الاوضاع السياسية على الصعيدين الاقليمي والدولي وازمات المنطقة وضرورة العمل المشترك لانهاء التوترات. وكانت الخارجية العراقية اعلنت أول من امس الجمعة ان زيارة الوفد تحمل دلالات واضحة بخصوص الدور النشط والفعال للدبلوماسية العراقية وتأتي في اطار سيادة العراق وأمنه ووحدة اراضيه.

و قال اعضاء مجلس الأمن الدولي ان زيارتنا التاريخية للعراق هي الأولى من نوعها، مشيرين الى دعم سيادة العراق واستقراره ولتوجهات الحكومة العراقية. ووصل وفد اعضاء مجلس الأمن الدولي الى بغداد في وقت سابق امس في زيارة رسمية للعراق استمرت يوما واحدا.

وكانت وزارة الخارجية العراقية قد ذكرت ان بغداد تستضيف اعضاء مجلس الأمن الدولي في زيارة لمدة يوم واحد بدعوة من الحكومة وهي زيارة تاريخية تأتي اتساقاً مع توجه العراق الى تعزيز انطلاقته على المستوى الدولي وفاعلية ونشاط دبلوماسيته الآخذة بالنمو في تحقيق الانفتاح على العالم مسترشداً بالمبادئ الأساسية في ميثاق الأمم المتحدة التي يعد احد مؤسسيها. وأوضح البيان ان الزيارة تؤشر مضامين على النجاح في جهود بسط الأمن، وتحقيق الاستقرار، واعادة الاعمار، فضلاً عن تأكيد سيادة، ووحدة، وسلامة العراق. وأشار البيان الى ان العراق يعرب عن اهمية هذه الزيارة لجهاز مهمٍ في الأمم المتحدة لما له من دور محوري في صيانة السلام والأمن وتسوية المسائل الدولية بالطرق السياسية، ويرى من الواجب تعزيز دوره، وتأدية مهامه بصورة فعالة ولاسيما حل المشاكل، وانهاء الأزمات التي تعاني منها المنطقة.

