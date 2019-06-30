عربيات ودوليات

بغداد - الوكالات: ادانت وزارة الخارجية العراقية قيام بعض المتظاهرين باقتحام سفارة مملكة البحرين لدى بغداد. وأكدت في بيان التزامها بحرمة البعثات الدبلوماسية، وضرورة عدم تعرض امنها للخطر. كما شددت الوزارة على ان امن السفارات خط احمر لا يسمح بتجاوزه، مضيفة أن السلطات الأمنية قد اتخذت جميع الاجراءات، وتبذل اقصى الجهود في ملاحقة المتسببين، والمحرضين على تلك الأعمال.

الى ذلك، اعلنت الوزارة في بيان انها ألقت القبض على عدد من مقتحمي سفارة البحرين، لاحالتهم الى القضاء لينالوا قصاصهم العادل، علاوة على اتخاذ التدابير اللازمة لحماية مبنى السفارة ضد اي اقتحام، او اعتداء على موظفيها، ومنع اي اخلال بأمنها.

وكان وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم وصل الى مقر السفارة البحرينية بعد اقتحامها من قبل متظاهرين في بغداد. وأفادت قناة العربية باعتقال 45 متظاهراً، فيما اصيب 5 من قوات الجيش العراقي بجروح اثناء عملية تفريق المتظاهرين من امام السفارة البحرينية في بغداد.

وقررت وزارة الخارجية البحرينية استدعاء سفيرها في بغداد صلاح علي المالكي للتشاور، بعد اقتحام متظاهرين للسفارة. وحملت الخارجية، في بيان، الحكومة العراقية المسؤولية التامة لحماية سفارة وقنصلية مملكة البحرين في جمهورية العراق وجميع العاملين فيهما، وفقاً لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية 1961. الى ذلك، استنكرت وزارة خارجية مملكة البحرين الاعتداء المرفوض الذي استهدف مبنى سفارة مملكة البحرين لدى جمهورية العراق من قبل متظاهرين، وأدى الى اعمال تخريبية في مبنى السفارة.

