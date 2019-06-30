عربيات ودوليات

عواصم - الوكالات: كشف الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، خلال مؤتمر صحافي عقده، امس عقب ختام قمة العشرين G20 في مدينة اوساكا اليابانية ان الولايات المتحدة تملك بنك اهداف يشمل لائحة بعشرات المواقع والأهداف المحتملة داخل ايران، في اشارة الى احتمال توجيه ضربة عسكرية.

وأضاف ايران تسعى حالياً لابرام اتفاق جديد مع الولايات المتحدة كما اعتبر ان ادارة الرئيس السابق باراك اوباما ساهمت في اقدام ايران على تمويل الارهاب.

وكان ترامب اكد قبل يومين ان الولايات المتحدة ستكون في موضع قوة في حال اندلعت حرب مع ايران مشيراً الى انها لن ترسل قوات برية للمشاركة في النزاع الذي اكد انه لن يطول كثيراً،

ورداً على سؤال خلال مؤتمره الصحافي امس حول امكانية تخفيف العقوبات على ايران، وما اذا كانت تلك المسألة طرحت خلال اللقاءات الجانبية التي عقدت على هامش قمة العشرين، اجاب ترامبتواصلت معي مجموعة من الدول في هذا الشأن، لا سيما فرنسا التي اكدت ان لديها علاقات تجارية مع ايران، من اجل تخفيف العقوبات، وأنا حقاً لا امانع التحدث مع اي جهة، دون ان يوضح المقصود.

وقال الرئيس الأميركي انه في حال نفذت طهران تهديدها وزادت من مستوى تخصيب اليورانيوم فـسترون ردي، مؤكدا انه لن يسمح لها بامتلاك سلاح نووي.

في غضون ذلك نشرت الولايات المتحدة لأول مرة مقاتلات شبح من طراز اف-22 في قطر، وفق ما اعلن الجيش الأميركي في اطار تعزيز واشنطن تواجدها العسكري في الخليج على وقع التوتر مع ايران. وأفادت القيادة العسكرية المركزية للقوات الجوية الأميركية في بيان انه تم نشر مقاتلات شبح اف-22 رابتور للدفاع عن القوات والمصالح الأميركية، من دون تحديد عدد الطائرات التي تم ارسالها. وأظهرت صورة موزعة خمس مقاتلات اف-22 وهي تحلق فوق قاعدة العديد الجوية في قطر. وانخرطت طهران وواشنطن في خلاف تصاعدت حدته منذ اعلن الرئيس ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي الذي ابرمته ايران مع الدول الكبرى واعادة فرض العقوبات على الجمهورية الاسلامية.

من جهته حذر المبعوث الأميركي الخاص الى ايران، براين هوك من ان الولايات المتحدة تتحرك لتكون مستعدة للرد بالقوة العسكرية اذا تعرضت لهجوم من ايران.

وقال هوك في مؤتمر صحافي بالسفارة الأميركية في لندن نضع انفسنا في وضع يمكننا من الرد عليه بالقوة العسكرية اذا تعرضنا لهجوم من ايران مضيفا لقد كنا نستجيب للتهديدات الايرانية في المنطقة وشاركنا تلك المعلومات مع العديد من الأشخاص حول العالم، وتابع لقد وضعنا انفسنا في موقف دفاعي صارم. نحن نفكر في اتخاذ خطوات كبيرة لاستعادة الردع.

واتهم هوك ايران بـانتهاك القانون البحري عن طريق تعطيل اجهزة الارسال والاستقبال للسفن التي يتعين عليها بث هويتها وموقعها في منطقة الخليج.

وأشار المبعوث الأمريكي الخاص بايران ان الهجمات على ناقلات النفط في منطقة الخليج، قبل اسابيع رفعت من تكلفة تأمين الملاحة البحرية في الخليج، متهماً ايران بـتهديد حركة الملاحة في الخليج وتخويف سوق النفط العالمي، بحيث يؤثر ذلك على اسعار النفط لتستفيد طهران بتلك الزيادة. وأوضح انه لن تكون مفاجأة اذا شاركت دول في تأمين حركة ملاحة سفنها في الخليج.

