عربيات ودوليات

واشنطن - الوكالات: احبط مجلس الشيوخ الأميركي تشريعا كان سيمنع الرئيس دونالد ترامب من شن هجوم على ايران دون الحصول على موافقة مسبقة من الكونغرس الا في حالة الدفاع عن النفس. جرى ذلك بتأييد 50 عضوا ورفض 40، وهو ما ضمن عدم حصول التشريع على 60 صوتا لازمة لاقراره من قبل المجلس كتعديل لمشروع قانون سياسة الدفاع السنوية. فيما امتنع 10 اعضاء عن التصويت، بحسب ما افادته وكالة رويترز.

من المعروف ان التوتر العسكري بين الولايات المتحدة وايران قد زاد خلال الشهرين الماضيين بعد قرار ترامب في العام الماضي سحب واشنطن من الاتفاق النووي الذي ابرمته طهران مع القوى العالمية.

ويقول معارضو التشريع الجمهوريون انه سيفرض قيودا غير ضرورية على ترامب اذا واجه تهديدا من ايران. لكن المؤيدين له يقولون انه ضروري لضمان احتفاظ الكونغرس بحقه الدستوري في اعطاء الاذن باستخدام القوة العسكرية وتقليل فرص الحسابات الخاطئة التي قد تدفع البلاد الى حرب طويلة. يذكر ان واشنطن الغت في الأسبوع الماضي، ضربة جوية ضد ايران قبل دقائق فقط من موعدها.

