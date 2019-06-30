عربيات ودوليات

لندن- فيينا - الوكالات: اعلن مبعوث ايران الى محادثات الاتفاق النووي في فيينا ان الاجتماع كان ايجابيا لكنه لم يكن كافيا، ولا يزال لا يلبي توقعات ايران. وتحدث عباس عراقجي نائب وزير الخارجية الايراني للصحافيين في فيينا بعد ساعات من المحادثات الدبلوماسية مع دبلوماسيين من بريطانيا والصين وفرنسا وروسيا أعتقد انه كان اجتماعاً ايجابياً وبناءً، كان افضل من الاجتماعات السابقة التي عقدناها، لكنه لا يزال غير كافٍ وأضاف ما زال لا يفي بتوقعات ايران. وعندما سئل عما اذا كانت ايران ستتجاوز حد اليورانيوم المخصب للاتفاق النووي، قال عراقجي انه ليس من حقه ان يقول ذلك وقرار ستتخذه طهران. وقالت هيلغا شميد الأمينة العامة لخدمة الاجراءات الخارجية الأوروبية، ان المناقشات كانت بناءة وأن معاملات التبادل التجاري للاتحاد الأوروبي مع ايران قيد المعالجة مشيرة الى ان عدد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ترغب في الانضمام لاتفاق التبادل التجاري مع ايران.

وأعلن مبعوث الصين للمحادثات النووية لايران في فيينا رفض بلاده للعقوبات الأميركية على شراء النفط الايراني، مشيرا الى ان بلاده ترغب في شراء النفط الايراني رغم العقوبات. وقال مبعوث الصين فو تسونغ المدير العام لادارة الحد من التسلح بوزارة الخارجية الصينية اننا نرفض فرض العقوبات من جانب واحد، بالنسبة لنا، فان امن الطاقة مهم واستيراد النفط مهم لأمن الطاقة الصيني وأيضاً لمعيشة الشعب. وعندما سئل عما اذا كانت الصين ستشتري النفط الايراني اضاف نحن لا نقبل ا يسمى سياسة الولايات المتحدة الصفرية. من جهته قال الاتحاد الأوروبي ان الآلية الخاصة بالتبادل التجاري مع ايران وتفادي العقوبات الأميركية انستيكس اصبحت جاهزة وأكد ان الأطراف الموقعة على الاتفاق النووي ستكثف جهودها لرفع العقوبات.

وذكر الاتحاد في بيان ان فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة ابلغت المشاركين (في محادثات فيينا) ان انستيكس تعمل حاليا ومتاحة لكل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وأنها تباشر حاليا اولى معاملاتها. وأشار البيان الى ان ايران اسست ايضا كيانا للتجارة مع اوروبا، مضيفا ان دولا اخرى في الاتحاد تنضم للآلية بصفة مساهمين.

بدوره دعا المبعوث الروسي الى مباحثات فيينا سيرغي ريابكوف الدول الموقعة على الاتفاق الى التعاون معاً من اجل انقاذه والابتعاد عن سياسة العقوبات الأميركية.

