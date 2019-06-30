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الخرطوم - الوكالات: كشف رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني الفريق اول ركن عبدالفتاح البرهان، كواليس الاطاحة بالرئيس المعزول عمر البشير، موضحا دور القوات النظامية في عزله من منصبه. وذكر البرهان، بحسب صحيفة الانتباهة السودانية، ان البشير كان يجتمع بالقيادات العسكرية مرتين اسبوعيا بمقر وزارة الدفاع، وأن القيادات نصحته بمعالجة الأوضاع بعد تصاعد الاحتجاجات الشعبية.

وأضاف لكنه تجاهل كل هذا ما دفع القيادات العسكرية الى اعداد مذكرة حملها اليه وزير الدفاع السابق الفريق عوض بن عوف تطالبه بالاستقالة من المؤتمر الوطني وحل الحزب واعلان عدم ترشحه وتعطيل التعديلات الدستورية التي تتيح له الترشح، وكان مقرر اعلان تلك الخطوات في خطابه بالقصر الجمهوري في 22 فبراير الماضي. وتابع لكن جهات اثرت فيه وعدلت موقفه، الأمر الذي دعا القيادات العسكرية والأمنية لاتخاذ قرار بعزله، وأنه تم تكليفه بابلاغ البشير بذلك وقام بالمهمة.

وأكد البرهان ان مدير جهاز الأمن السابق الفريق اول صلاح عبدالله قوش كان له دور فعال في ترتيبات ازاحة الرئيس المعزول عمر البشير والمشاركة في المذكرة التي رفعت اليه من القيادات العسكرية والأمنية بجانب اتصالاته مع قوى الحرية والتغيير قبل عزل البشير.

وفي سياق متصل كشف البرهان ان قوش غادر البلاد من دون علمهم مضيفا ان المجلس العسكري طلب من قوش البقاء في منزله لمواجهة اي اتهامات محتملة ولكنه غادر السودان دون علمهم وأنهم غير راضين عن ذلك.

وعن التحقيق مع قيادات ورموز النظام السابق المعتقلين في سجن كوبر قال البرهان ان الأمر بيد النائب العام مبينا ان هناك بلاغات جنائية بتجاوزات مالية مدونة ضد ستة منهم، وأن من اسباب اقالة النائب العام السابق التباطؤ في سير التحقيقات.

على صعيد اخر اكد الفريق اول محمد حمدان دقلو (حميدتي) نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان امس ان هدف المظاهر العسكرية في العاصمة الخرطوم هو تأمين المواطنين وليس مضايقتهم. وقال حميدتي، خلال حديثه، ان المسيرة المليونية السلمية التي دعت اليها قوى اعلان الحرية والتغيير اليوم ستجد الحماية من المجلس العسكري مؤكدا ان المجلس العسكري ليس ضد السلمية، ولكنه ضد المندسين والمخربين، معربا عن امله بتكوين حكومة من الكفاءات ترضي كل الشعب السوداني.

