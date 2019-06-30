عربيات ودوليات

اوساكا موسكو - الوكالات: شدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال لقائه امس مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان على أهمية دور المملكة في مكافحة الإرهاب. وقال ترامب لولي العهد في مستهل لقاء جمعهما على الإفطار على هامش قمة العشرين المنعقدة بمدينة أوساكا في اليابان العالم كله ممتن لجهود السعودية في مكافحة الإرهاب.

وأضاف لقد بذلتم جهداً هائلاً في هذا المجال وتابع كل الأموال التي كانت تذهب لمجموعات لا نحبها توقفت. وأنا أقدر ذلك كثيراً. العالم كله يقدر حقًا ما فعلته السعودية في مجال مكافحة الإرهاب ومموليه. إلى ذلك أفاد البيت الأبيض في بيان لاحق أن ترامب ناقش مع محمد بن سلمان دور السعودية في ضمان استقرار الشرق الأوسط.

على صعيد متصل قال التلفزيون الرسمي المصري، امس نقلا عن الرئاسة المصرية إن الأزمة السورية تصدرت مباحثات جرت بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان على هامش اجتماع قمة مجموعة العشرين G20.

ونقل التلفزيون عن الرئاسة قولها أيضا إن المحادثات شهدت تطابقا في وجهات نظر الجانبين حول تطورات الأوضاع بمنطقة الخليج. من جهة ثانية أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لنظيره المصري، أن موسكو تسعى إلى دفع العلاقات مع القاهرة إلى مستوى جديد أكثر تقدما. وقال بوتين في مستهل الاجتماع بالسيسي على هامش قمة مجموعة العشرين حسب بيان أصدره الكرملين في بداية حوارنا، بودي الإشارة إلى أن العلاقات بين روسيا ومصر تتطور بشكل نشط، ونتطلع إلى دفعها نحو مرحلة جديدة أكثر تقدما، وهذا ما تهدف إليه اتفاقية الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي التي وقّعنا عليها أثناء زيارتكم إلى روسيا في أكتوبر 2018.

وشكر بوتين السيسي على اضطلاعه بدور الرئيس المشارك في قمة روسيا-إفريقيا التي ستستضيفها موسكو في أكتوبر المقبل، مبديا أمله في أن يسهما معا في إعطاء زخم جديد إلى العلاقات بين موسكو ودول القارة السمراء.

من جانبه، ثمن السيسي العلاقات بين مصر وروسيا في مختلف المجالات، لا سيما على المستوى الاستراتيجي، مؤكدا أن القاهرة تتطلع دائما إلى تعميق التعاون مع موسكو على جميع الأصعدة، لا سيما الاقتصادية والتجارية، بالإضافة إلى مكافحة الإرهاب.وشكر السيسي بوتين، حسب بيان الكرملين، على إمكانية أن تستفيد مصر من الخبرات الروسية في هذه المجالات.

