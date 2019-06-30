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اوساكا (اليابان)- الوكالات: أعرب الرئيس التركي رجب طيب إردوغان امس عن ثقته بأن واشنطن لن تفرض عقوبات على أنقرة على خلفية شرائها منظومة صواريخ روسية مثيرة للجدل، بعد تطمينات يقول إنه تلقّاها من نظيره الاميركي دونالد ترامب بهذا الصدد.وقال إردوغان خلال مؤتمر صحافي في مدينة أوساكا اليابانية حيث التقى ترامب على هامش قمة مجموعة العشرين «سمعنا منه أنه لن يحصل شيء كهذا»، في إشارة إلى العقوبات. وشدّد على أن تركيا والولايات المتحدة «شريكان استراتيجيان» لكنّه قال أيضا إنّ «لا أحد لديه السلطة للتدخل في السيادة التركية»

ورغم المخاوف والتهديدات الأميركية بسبب اصرار تركيا على شراء صواريخ إس-400 الروسية المضادة للطائرات، كرّر إردوغان أنّ «الصفقة تمت».

وقال الرئيس التركي إنّه سيتم تسليم الصواريخ في النصف الأول من يوليو المقبل.وأوضح أنّ بلاده أجرت مباحثات سابقا مع إدارة الرئيس السابق باراك أوباما للحصول على صواريخ باتريوت المماثلة لكنّ الكونغرس لم يسمح بالمضي في الصفقة.وأمهلت واشنطن تركيا حتى نهاية يوليو للعدول عن شراء هذا النظام الصاروخي الروسي، وإلا فإنّ الطيارين الأتراك الذين يتدرّبون حالياً في الولايات المتحدة على طائرات «إف-35» سيطردون. كما هددت بإلغاء عقود ممنوحة لشركات تركية لصناعة قطع لطائرات «إف-35» وباستبدال الموظفين الأتراك في المجموعة الدولية المصنّعة للمقاتلات. وقال إردوغان إنّ تركيا تخطط لشراء 116 طائرة من طراز «إف-35» وإنّ شركاتها انفقت مبالغ كبيرة في بناء أجزاء من الطائرة.وأوضح انّ بلاده انفقت 1,4 مليار دولار في قطاع الإنتاج حتى الآن.

ولم يعلق الرئيس الأميركي دونالد ترامب على ما إذا كان سيفرض عقوبات على تركيا، لكنه قال إن شراءها لمنظومة « «اس- 400» الصاروخية يعد مشكلة حقا.وقال ترامب «إننا نناقش ذلك، إننا أمام موقف معقد» وألقى باللوم على باراك أوباما في عدم بيع تركيا منظومة «باتريوت» الصاروخية.وتابع ترامب «إننا نبحث عن حلول مختلفة إنها مشكلة ليس هناك شك في ذلك» وذكر الرئيس ترامب أن تركيا «استعدت» للهجوم والقضاء على الحلفاء الأكراد لواشنطن في سورية، إلى أن تدخل وطلب من الرئيس التركي وقف ذلك.وأضاف «كان يسعى للقضاء على الأكراد. لقد قلت له لا يمكنك القيام بذلك ولم يفعل ذلك»

وأضاف أن «تركيا صديقة لنا» مشيرا إلى أنه يريد زيادة مستوى التجارة بين البلدين.وتابع ترامب «لايمكنك التعامل مع الآخرين بتلك الطريقة، مثلما فعلت إدارة أوباما».وقال ترامب مازحا: إن الوفد التركي بدا أنه أحد «أطقم هوليوود».

