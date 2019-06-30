عربيات ودوليات

بنغازي (ليبيا)- أ.ف.ب: أمر المشير خليفة حفتر، قائد « الجيش الوطني الليبي» قواته بضرب السفن التركية في المياه الإقليمية الليبية وجميع «الأهداف الاستراتيجية التركية» على الأراضي الليبية من شركات ومقار ومشروعات، وذلك ردّاً على ما وصفه بـ «غزو تركي غاشم» تتعرّض له ليبيا. وقال اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم قوات حفتر في بيان إنّ الأوامر صدرت «للقوات الجوية باستهداف السفن والقوارب داخل المياه الإقليمية وللقوات البرية باستهداف جميع الأهداف الاستراتيجية التركية».وأضاف «تُعتبر الشركات والمقرّات التركية وكل المشروعات التي تؤول للدولة التركية أهدافاً مشروعة للقوات المسلّحة رداً على هذا العدوان، ويتم ايقاف جميع الرحلات من وإلى تركيا والقبض على أي تركي داخل الأراضي الليبية». وتسيّر شركات ليبية رحلات جوية منتظمة الى تركيا انطلاقا من مطارَي معيتيقة في طرابلس ومصراتة (غرب). ولم يوضح المسماري كيف ستتمكن قواته من فرض حظر طيران في منطقة غير خاضعة لسيطرتها.

