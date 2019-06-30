عربيات ودوليات

تحل اليوم الذكرى السادسة لثورة 30 يونيو التي أطاحت بحكم الرئيس المصري المعزول محمد مرسي وجماعة الإخوان من سدة الحكم في مصر، وسط إجراءات أمنية مشددة واحتفالات سياسية موسعة من قبل القوى السياسية الداعمة لثورة 30 يونيو ، وقد بدأت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية المصرية في تنفيذ الخطة، ورفعت حالة التأهب القصوى بجميع المحافظات ، حيث أمر اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، برفع درجات الاستعدادات في جميع قطاعات الوزارة لتأمين احتفالات المصريين بثورة 30 يونيو، ووجه بإلغاء كافة الإجازات والراحات في جميع المواقع الشرطية، لتنفيذ خطة تأمين الاحتفالات وشدد الوزير على عدم التهاون أو التقصير في مواجهة أي جريمة من شأنها المساس بأمن المواطنين، ومواجهة أي خروج عن القانون بالحسم والحزم اللازم، وفقًا للأُطر القانونية، مع تأكيد حسن معاملة المواطنين واحترام حقوق الإنسان والاهتمام بالخدمات المقدمة لهم.

وتشهد خطة التأمين اتخاذ أعلى درجات الحذر واليقظة ومضاعفة الجهود المبذولة وتفعيل جميع الإجراءات والتدابير اللازمة لتأمين المنشآت المهمة والحيوية، وتفعيل إجراءات إحكام الرقابة على الطرق المؤدية إلى تلك المنشآت من خلال عدد من الدوائر الأمنية، ودعم الخدمات الأمنية وتكثيف المرور بالمنطقة المحيطة بها وتشمل خطة الوزارة تكثيف الخدمات على المنشآت المهمة والحيوية والمنشآت الشرطية، ونشر الأكمنة الثابتة والمتحركة في جميع مداخل ومخارج المدن وعلى جميع الطرق الرئيسية، والتشديد على قوات التأمين باليقظة التامة، مع التواجد لكافة القيادات على مدار الـ24 ساعة في الشوارع، لمتابعة انتشار القوات.

وتكثف الأجهزة الأمنية تواجدها في أنحاء البلاد، للتعامل مع كل الاحتمالات، وتشديد الحراسات الخاصة على بعض المناطق الحيوية والمؤسسات السيادية في الدولة ، فيما انتشرت الكمائن الثابتة والمتحركة، في المناطق الحيوية وعلي الطرق السريعة، ومداخل المحافظات، والكتل السكانية، بالإضافة إلى تأمين مختلف الجبهات الداخلية والمنشآت الحيوية من وزارات وهيئات حكومية، والسفرات والقنصليات الأجنبية، وتشديد الحراسة على السجون.

وشهدت شوارع ومناطق مختلفة بالجمهورية، تمركزا لمدرعات الشرطة وسيارات من العمليات الخاصة والانتشار السريع، ومجموعة مشتركة من الأمن العام وضباط مباحث، وتعيين ضباط وضابطات من إدارة مكافحة التحرش لرصد ما يخل بالأمن العام ، كما انتشرت الأجهزة الأمنية بمناطق المتنزهات والحدائق، وتم الدفع برجال الشرطة النهرية لتأمين المراكب النيلية لتأمين المواطنين في الاحتفالات، بالإضافة إلي تأمين جميع المناطق الساحلية، التي تشهد إقبالاً كبيرًا من المواطنين خلال العطلات الرسمية

إلى ذلك اتفق عدد من ممثلي الأحزاب السياسية، على الاحتفال بالذكرى السادسة لثورة 30 يونيو 2013، من خلال تنظيم عدة ندوات داخل مقار أحزابهم بجميع المحافظات، مؤكدين عدم تنظيم فاعليات احتفالية في الشوارع والميادين.

بدوره ، هنأ الدكتور شوقي علام، مفتى الجمهورية، الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجموع الشعب المصري بمناسبة الذكرى السادسة لثورة 30 يونيو ودعا مفتى الجمهورية في كلمته جموع الشعب المصري إلى وحدة الصف والهدف والتكاتف التام في مواجهة جماعات التطرف والإرهاب والتخريب والعبور بمصرنا الحبيبة إلى بر الأمان وتحقيق المزيد من الاستقرار والتنمية، مشيرًا إلى أن مصرنا الغالية لا تزال تنتظر المزيد من العمل والاجتهاد للارتقاء بالوطن حتى يحتل مكانته اللائقة بين الأمم والشعوب وأوضح مفتى الجمهورية أن ثورة 30 يونيو جاءت استجابة طبيعية لإرادة الشعب المصري العظيم، الذي رفض الخضوع لتهديدات جماعات التطرف والإرهاب ، وأكد مفتى الجمهورية أن التحلي بروح ثورة 30 يونيو، ووضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار، من أهم المبادئ التي يجب التمسك بها في حربنا لاقتلاع جذور الإرهاب والتطرف وقوى الشر.

