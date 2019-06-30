عربيات ودوليات

تعهد الفريق أول محمد زكى وزيـر الدفـاع المصري بالحفاظ على أمن وسلامة البلاد والدفاع عن قدسية أرضها ، وذلك خلال برقيـة تهنئـة للرئيس عبد الفتاح السيسي بذكرى الثلاثين من يونيو، الذكرى السادسة لثورة الشعب التي ساندتها القوات المسلحة لتصحيح المسار وإعادة بناء الوطن والتأكيد على أن مصر لكل المصريين وليست حكرا لفئة أو طائفة بعينها.

إلى ذلك وجه الفريق علي فهمي، قائد قوات الدفاع الجوى، رسالة في ذكرى الاحتفال الـ49 لعيد قوات الدفاع الجوي، أكد فيها، أنه في حياة الأُمم والشُعوب أَيام خالدة، تَبقى على الدَوام علامات ومنارات تضيء المُستقبل، تهتدي بها الأجيال المُتعاقبة وتَاريخ مصر حافل بالعديد من البطولات والأمجاد، التي تُجسد البذل والعطاء، والتضحية والفداء، وتدعو إلى العزة والفخر، وأوضح قائد قوات الدفاع الجوي، خلال لقائه بعدد من المحررين العسكريين، أن رِجال الدفاع الجوي، سطروا في الثلاثين من يونيو عام 1970 بأحرف من نور، صفحات مضيئة في تاريخ العسكرية المصري، بالإعلان عن اكتمال بناء حائط الصواريخ على امتداد جبهة قناة السويس، وبدء تساقط طائرات العدو الجوي معلنةً بتر ذراعه الطولى.

