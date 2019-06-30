دوليه

ضربت البرازيل والأرجنتين موعدا مرتقبا في الدور نصف النهائي لكأس كوبا أميركا التي تستضيفها الأولى على أرضها حتى السابع من الشهر المقبل، بينما تخطت بطلة الموسمين الماضيين تشيلي عقبة كولومبيا بركلات الترجيح.

وأتى الموعد الناري بين الغريمين الأميركيين الجنوبيين في نصف النهائي بعد فوز الأرجنتين على فنزويلا 2-0 أول من أمس الجمعة على ملعب ماراكانا في ريو دي جانيرو في الدور ربع النهائي، بهدفي لاوتارو مارتينيز (10) وجيوفاني لو سيلسو (73).

وكانت البرازيل أول المتأهلين إلى الدور نصف النهائي بفوزها على باراغواي 4-3 بركلات الترجيح بعد تعادلهما سلبا في الوقت الأصلي الخميس في بورتو أليغري.

وتقام مباراة الغريمين الأرجنتيني والبرازيلي المضيف الثلاثاء المقبل في بيلو هوريزونتي، على أن تجمع المباراة الثانية في اليوم التالي بين تشيلي والفائز في المباراة الأخيرة بربع النهائي بين أوروغواي وبيرو.

وهو الفوز الثاني على التوالي للأرجنتين في البطولة التي استهلتها بالخسارة أمام كولومبيا 0-2 وتعادل مع باراغواي 1-1 قبل ان تخطلف بطاقتها الى ربع النهائي في الجولة الثالثة من دور المجموعات بفوز على قطر الضيفة الجديدة على النهائيات 2-0.

وكانت الارجنتين الطرف الأفضل في الشوط الأول وضغطت بقوة على مرمى فنزويلا وكادت تفتتح التسجيل مبكرا بتسديدة لمهاجم مانشستر سيتي أغويرو من مسافة قريبة أبعدها الحارس ويلكير فارينييس الى ركنية (3).

ولم تتأخر الأرجنتين في افتتاح التسجيل عندما استغل مهاجم إنتر الإيطالي لوتارو تسديدة لأغويرو من داخل المنطقة فتابعها بالكعب من مسافة قريبة على يسار الحارس فارينييس (10). وانبرى القائد ليونيل ميسي لركلة حرة جانبية طار لها المدافع جرمان بيسيلا برأسه فوق العارضة (36). وكانت أول وأخطر فرصة لفنزويلا في الدقيقة 40 اثر ركلة ركنية انبرى لها جونيور مورينو وتابعها المدافع جون شانسيلور برأسه فوق العارضة (40). وسدد ميسي كرة من ركلة حرة من خارج المنطقة بين يدي الحارس (45).

وواصلت الأرجنتين ضغطها في بداية الشوط الثاني وكادت تعزز غلتها مبكرا لولا تدخل الحارس فارينييس لإنقاذ مرماه من هدف محقق بابعاده ركلة حرة جانبية قوية للياندرو باريديس (46)، والعارضة التي ردت تسديدة قوية لمارتينيس بعدما توغل داخل المنطقة منفردا بالحارس (47).

وانتفضت فنزويلا بعد الفرصتين وضغطت بقوة على دفاع الأرجنتين بحثا عن التعادل، وأنقذ الحارس فرانكو أرماني مرماه من هدف التعادل بتصديه لتسديدة قوية لرونالد هرنانديس من مسافة قريبة بعد تمريرة من توماس رينكون قبل أن يشتتها الدفاع (71).

ودفع مدرب الأرجنتين ليونيل سكالوني بمهاجم باريس سان جرمان أنخل دي ماريا مكان مارتينيز منتصف الشوط الثاني لتنشيط الهجوم، فخاض مباراته الدولية المئة وكانت على ملعب ماراكانا الذي لم يتمكن من اللعب على أرضيته في المباراة النهائية لمونديال 2014 أمام ألمانيا بسبب الإصابة.

وكان دي ماريا ركيزة أساسية في تشكيلة سكالوني في بداية البطولة بيد أن مستواه المخيب أمام كولومبيا دفعه إلى استبعاده والابقاء عليه في مقاعد البدلاء. ووجه البديل لو سيليسو الضربة القاضية لفنزويلا بتسجيله الهدف الثاني بعد 5 دقائق من نزوله مكان ماركوس أكونيا، حيث استغل كرة مرتدة من الحارس فارينييس اثر تسديدة قوية لأغويرو من خارج المنطقة فتابعها بيسراه داخل المرمى الخالي (73). وتابعت فنزويلا ضغطها في الدقائق المتبقية بحثا عن تقليص الفارق على الاقل دون جدوى. وفي ربع النهائي الآخر بين تشيلي وكولومبيا، انتظر المنتخب المتوج عامي 2015 و2016 حتى ركلات الترجيح والفوز بها 5-4 بفضل المهاجم أليكسيس سانشيز، لعبور عقبة كولومبيا بعد التعادل سلبا في الوقتين الأصلي والإضافي، في مباراة شهدت إلغاء هدفين لحامل اللقب.

وكانت تشيلي قريبة من حسم المباراة في الوقت الأصلي، بعد أفضلية أتاحت لها تسجيل هدفين على مدى الشوطين، لكن الهدف الذي سجله تشارلز أرانغويز في الشوط الأول ألغي بداعي تسلل زميله أليكسيس سانشيز لدى بداية الهجمة، بينما ألغي هدف آخر سجله لاعب برشلونة الإسباني أرتورو فيدال في الشوط الثاني لوجود لمسة يد على غييرمو ماريبان الذي مرر له الكرة.

وتبادل لاعبو المنتخبين تسجيل ركلات الترجيح الأربع الأولى، قبل أن يضيع ويليام تيسيو الركلة الخامسة لكولومبيا، مانحا الفرصة لسانشيز وتشيلي لتسجيل الركلة الخامسة وبلوغ الدور نصف النهائي، ليواصل لاعب مان يونايتد الإنكليزي التعويض على المستوى القاري، عن الموسم المخيب الذي قدمه مع ناديه الإنكليزي في 2018-2019.

