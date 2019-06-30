دوليه

اعترف النجم الأرجنتيني الشهير ليونيل ميسي بأن المواجهة التي تنتظره ومنتخب بلاده أمام المنتخب البرازيلي بعد غد الثلاثاء في الدور نصف النهائي ستكون في غاية الصعوبة لما يمتلكه المنتخب البرازيلي من أسلحة تساعده في هذه المباراة. وقال ميسي، في تصريحات إعلامية بعد المباراة، إن المنتخب البرازيلي يمتلك العديد من اللاعبين المتميزين خاصة في خط الهجوم ويمكنهم صنع الفارق. ولكنه أعرب أيضا عن اعتقاده بأن المباراة ستكون متوازنة ومتكافئة إلى حد بعيد حيث يمتلك كل من الفريقين عناصر وأسلحة مميزة يمكنها حسم اللقاء في أي وقت. وقال ميسي إنها مواجهة يصعب التكهن بنتيجتها لأن أي فريق في كوبا أميركا يستطيع الفوز على أي منافس له في البطولة.

وأشار اللاعب الشهير إلى أن المنتخب الأرجنتيني كان ينتظر إنهاء الدور الأول في صدارة المجموعة الثانية ولكنه حل ثانيا خلف نظيره الكولومبي وبفارق خمس نقاط.

وأكد ميسي مهاجم برشلونة الإسباني أن المنتخب البرازيلي لم يصل لهذا الدور بسهولة أيضا حيث احتاج لركلات الترجيح من أجل اجتياز عقبة باراغواي في دور الثمانية وسبق له أن سقط في فخ التعادل السلبي مع فنزويلا في دور المجموعات.

واعترف ميسي بأنه لم يقدم بعد الأداء المنتظر منه أو الذي كان يتمناه في هذه البطولة مع المنتخب الأرجنتيني مشيرا إلى أن الفريق حقق الشيء الأهم في مباراة فنزويلا وهو الفوز والتأهل للمربع الذهبي. وظهر ميسي في مباراة فنزويلا بعيدا تماما عن مستواه المعهود الذي يقدمه مع برشلونة.

وجدد النجم الأرجنتيني انتقاداته لأرضية الملاعب التي تقام عليها البطولة مشيرا إلى أنها مليئة بالأجزاء غير المعشبة جيدا وغير المستوية ما يحول دون تقديم أفضل أداء عليها».وقال ميسي: «من المزعج والمحزن أن تقام مباريات بطولة مثل كوبا أميركا على ملاعب كهذه» مضيفا أن أرضية الملعب لا تساعد على تقديم أداء جيد حيث تقلل من سرعة الكرة ودقة التمريرات.

