دوليه

أكد مدرب الأرجنتين ليونيل سكالوني أن فريقه يجب أن يتناسى المنافسة الشرسة التاريخية بينه وبين نظيره البرازيلي عندما يلتقي الفريقان بعد غد الثلاثاء في الدور نصف النهائي. وأوضح سكالوني في المؤتمر الصحافي بعد المباراة التي أقيمت على ستاد ماراكانا العريق في ريو دي جانيرو: «على المنتخب الأرجنتيني أن يتعامل معها مثل أي مباراة في المربع الذهبي لكوبا أميركا لأن هذا هو ما يميز هذه المباراة» مشيرا إلى أن الفريق عليه أن يتعامل مع المنتخب البرازيلي مثل أي فريق آخر يلتقيه في هذا الدور. وأشار: «سنحاول تقديم مستوانا واللعب بأسلوبنا ونحاول حسم اللقاء لصالحنا» مشيرا إلى أن هذا هو ما ساعد الفريق في مباراته أمام فنزويلا بدور الثمانية. وأشاد سكالوني بالبداية القوية لفريقه أمام فنزويلا والهدف المبكر الذي سجله لاوتارو مارتينيز ليمهد الطريق نحو الفوز باللقاء.وأشار سكالوني إلى أن مستوى فريقه يتطور ويتحسن من مباراة لأخرى ما أسهم في تحقيق الفوز المقنع على فنزويلا.

