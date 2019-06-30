دوليه

قال نجم الأرجنتين أنخيل دي ماريا إن المنتخب وصل لأفضل مستوياته أمام فنزويلا، عندما فاز بثنائية نظيفة وتأهل إلى الدور نصف النهائي، بعد بداية متعثرة في البطولة. وصرح دي ماريا:»قدمنا أفضل مباراة لنا، بعد الفوز على قطر كنا نعلم أننا سنكون أكثر هدوءا وتحررا، وهذا كان أمرا مهما للغاية للجميع، الآن الكل شاهد أرجنتين مختلفة، ولديها الكثير من الحماس والتحرر». وأضاف لاعب باريس سان جرمان، عن مواجهة البرازيل في نصف النهائي: «ستكون مباراة معقدة، لكن أعتقد أن كل المنتخبات صعبة، وكلها قوية للغاية، أو يغلقون الخطوط بشكل جيد جدا في الخلف». وتابع: «البرازيل ستلعب الند للند، هي صاحبة الأرض، وعلينا أن نحاول فرض إيقاعنا، مثلما فعلنا أمام فنزويلا، أتمنى أن تسير الأمور بشكل جيد».

وحول قائد الفريق والنجم ليونيل ميسي، الذي لم يسجل سوى هدف وحيد في البطولة، قال: «أعتقد أن ليو يؤدي بشكل جيد للغاية، لا يسجل مثلما اعتاد لكن أعتقد أنه يقدم عملا جيدا». وواصل «إنه يركض ويقدم كل ما لديه، وهو يعلم أكثر من أي شخص أنه عليك الركض أولا في كوبا أميركا، وبعدها التفكير في الباقي.. وأعتقد أنه يقوم بعمل جيد للغاية».

